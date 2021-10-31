В UFC задумались о проведении четвёртого турнира в России

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Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата в России и СНГ Андрей Громковский сообщил, что UFC намерен провести ещё один турнир в России.
В UFC задумались о проведении четвёртого турнира в России
  • Reuters

«Важность турнира UFC 267 в Абу-Даби подчеркнуло присутствие российских знаменитостей. Надеюсь, что скоро мы сможем встретиться с нашими болельщиками и бойцами на турнире в России», — цитирует ТАСС Громковского.

По его мнению, турнир в ОАЭ стал новым свидетельством того, что смешанные единоборства являются одним из главных в стране видов спорта. Он констатировал, что российские бойцы добиваются потрясающих результатов на мировой арене.

Россиянин Пётр Ян в Абу-Даби одолел американца Кори Сэндхагена в поединке за временный титул UFC в легчайшем весе. Также победы одержали Александр Волков, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Тагир Уланбеков и Хамзат Чимаев.

UFC организовал в России три турнира, последний из которых состоялся в 2019 году.

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