В UFC задумались о проведении четвёртого турнира в России

Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата в России и СНГ Андрей Громковский сообщил, что UFC намерен провести ещё один турнир в России.

«Важность турнира UFC 267 в Абу-Даби подчеркнуло присутствие российских знаменитостей. Надеюсь, что скоро мы сможем встретиться с нашими болельщиками и бойцами на турнире в России», — цитирует ТАСС Громковского.

По его мнению, турнир в ОАЭ стал новым свидетельством того, что смешанные единоборства являются одним из главных в стране видов спорта. Он констатировал, что российские бойцы добиваются потрясающих результатов на мировой арене.

Россиянин Пётр Ян в Абу-Даби одолел американца Кори Сэндхагена в поединке за временный титул UFC в легчайшем весе. Также победы одержали Александр Волков, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Тагир Уланбеков и Хамзат Чимаев.

UFC организовал в России три турнира, последний из которых состоялся в 2019 году.

Ранее Конор Макгрегор дерзко объявил об очередном возвращении в спорт.