Макгрегор дерзко объявил об очередном возвращении в спорт
- Reuters
«Еще два месяца — и я снова смогу драться, биться и бегать. Я нахожусь в прекрасной форме. Вы думали, меня остановит сломанная кость?» — написал Макгрегор в Instagram.
В конце своего сообщения он поставил хештег Netflix.
33-летний боец также поблагодарил своих докторов за то, что они смогли быстро поставить его на ноги.
«Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта!» — отметил он.
10 июля состоялся турнир UFC 264, в главном бою которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Ирландец сломал ногу, поэтому победу присудили Порье.
Ранее сообщалось, что Макгрегор сломал нос известному итальянскому диджею.