Макгрегор дерзко объявил об очередном возвращении в спорт

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сообщил, что восстановился после травмы и готов снова вернуться в большой спорт.
Макгрегор дерзко объявил об очередном возвращении в спорт
  • Reuters

«Еще два месяца — и я снова смогу драться, биться и бегать. Я нахожусь в прекрасной форме. Вы думали, меня остановит сломанная кость?» — написал Макгрегор в Instagram.

В конце своего сообщения он поставил хештег Netflix.

33-летний боец также поблагодарил своих докторов за то, что они смогли быстро поставить его на ноги.

«Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта!» — отметил он.

10 июля состоялся турнир UFC 264, в главном бою которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Ирландец сломал ногу, поэтому победу присудили Порье.

Ранее сообщалось, что Макгрегор сломал нос известному итальянскому диджею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить