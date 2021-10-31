Макгрегор дерзко объявил об очередном возвращении в спорт

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сообщил, что восстановился после травмы и готов снова вернуться в большой спорт.

«Еще два месяца — и я снова смогу драться, биться и бегать. Я нахожусь в прекрасной форме. Вы думали, меня остановит сломанная кость?» — написал Макгрегор в Instagram.

В конце своего сообщения он поставил хештег Netflix.

33-летний боец также поблагодарил своих докторов за то, что они смогли быстро поставить его на ноги.

«Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта!» — отметил он.

10 июля состоялся турнир UFC 264, в главном бою которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Ирландец сломал ногу, поэтому победу присудили Порье.

Ранее сообщалось, что Макгрегор сломал нос известному итальянскому диджею.