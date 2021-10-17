Макгрегор сломал нос известному итальянскому диджею

Популярный итальянский диджей, певец и телеведущий Франческо Факкинетти заявил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор напал на него.

«Этой ночью на меня напал Макгрегор. Он ударил меня кулаком и сломал мне нос на глазах десятка свидетелей, своих друзей и телохранителей. Конор напал без всякого повода, ведь до этого мы два часа общались и весело проводили время», — приводит слова артиста MMA Mania.

Он также назвал своего обидчика опасным и жестоким человеком, отметив, что на его месте мог быть кто угодно.

«Вот почему я подаю суд на Макгрегора», — добавил Факкинетти.

Инцидент произошёл в ночном клубе через несколько часов после крещения сына Макгрегора в Ватикане.

Ранее боец Ислам Махачев рассказал, обсуждалась ли в команде шутка бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес Макгрегора.