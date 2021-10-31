В погоне за чемпионами: как Ян победил Сэндхагена, а Махачев заставил сдаться Хукера

Пётр Ян взял верх над Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби и завоевал временный титул чемпиона в наилегчайшем весе. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу россиянину. В свою очередь, Исламу Махачеву потребовалось 145 секунд, чтобы заставить сдаться Дэна Хукера. Это позволило ему не только выиграть девятый бой подряд в Абсолютном бойцовском чемпионате, но и укрепиться в статусе одного из претендентов на пояс в лёгкой категории.

Несмотря на тот факт, что в главном поединке UFC 267 в Абу-Даби встречались Ян Блахович и Гловер Тейшера, внимание большинства российских болельщиков было сосредоточено на двух предварявших его схватках. В них участвовали отечественные бойцы, но объединяло их ещё и то, что в обоих случаях на горизонте маячили титулы чемпиона. Ислам Махачев мог впервые в карьере пробиться в топ-3 лёгкого дивизиона и заявить о себе как о претенденте на пояс, а Пётр Ян — завоевать временный трофей, с учётом состояния Алджэмейна Стерлинга со временем имевший все шансы трансформироваться в полноценный.

Однако на этом совпадения не заканчивалась. Что Махачев, что Ян изначально должны были биться с другими соперниками в Абу-Даби, но за несколько недель до шоу те были вынуждены сняться. Рафаэль Дос Аньос получил травму во время подготовительного лагеря, а Стерлинг сослался на всё те же проблемы с шеей, вынудившие его провести операцию в апреле. Правда, впоследствии сам Алджэмейн признался, что был бит Мерабом Двалишвили во время тренировок, вследствие чего счёл собственную форму неудовлетворительной и отказался от реванша с Петром.

Так или иначе, у обоих россиян сменились оппоненты, но это обстоятельство можно было расценивать по-разному. С одной стороны, Махачеву и Яну нужно было корректировать тренировки и готовиться к бойцам другого типа и антропометрии. С другой, Дэн Хукер и Кори Сэндхаген фактически выходили на бой на коротком уведомлении, а это очень редко не оказывает негативного эффекта на выступление спортсмена. Как минимум, в плане функциональной готовности. И в этом плане заметно тяжелее было новозеландцу. Если его коллега последний раз заходил в клетку в конце июля, то он сам лишь 25 сентября провёл три напряжённых раунда с Насратом Хакпарастом.

В случае с Яном обстоятельства явно сложились неудачно. Он должен был биться за звание абсолютного чемпиона, а в итоге довольствовался лишь сражением за временный. Но сказать подобного о ситуации с Махачевым было нельзя. Он не только получил в оппоненты более статусного бойца на данный момент (шестой номер рейтинга вместо восьмого), но также возможность поставить точку в длительном противостоянии. Ранее Ислам и Дэн неоднократно конфликтовали в социальных сетях и находились не в лучших отношениях, что лишь увеличило ажиотаж вокруг очной дуэли.

Первыми в клетку вышли Махачев и Хукер. И было логично предположить, что россиянин сделает ставку на фирменную борьбу. И не только потому, что он — один из сильнейших легковесов в данном аспекте. А по той причине, что в партере и клинче расходуется намного больше энергии, чем в стойке. Для прошедшего неполный лагерь Дэна это могло стать серьёзным испытанием, ведь за месяц он вряд ли успел не выйти на пик формы, но хотя бы полностью восстановиться.

Так и произошло. Уже на 37-й секунде Махачев исполнил молниеносный проход в ноги и занял позицию в партере, причём сразу в полугарде. Около минуты Хукер оказывал подобие сопротивления: удерживал ногу россиянина, атаковал корпус, но долго это не продлилось. Разница в мастерстве была слишком велика. Ислам перешёл в боковой контроль и заключил соперника в кимуру. Новозеландец не сдавался до последнего, но вечно терпеть боль в руке не смог.

Махачеву потребовалось всего 145 секунд, чтобы заставить сдаться Хукера, и одержать девятую победу подряд в UFC. По окончании схватки россиянин выразил мнение, что в плане борьбы ему не может составить конкуренцию ни один из представителей лёгкого дивизиона UFC. А также в очередной раз заявил о готовности сразиться за пояс в категории до 70,3 килограмма.

Что касается поединка Яна и Сэндхагена, то в нём встречались два ярких ударника. И не было повода сомневаться, что на этот раз они не станут изменять себе и решат посоревноваться в стойке. Вопрос был лишь в том, насколько комфортно будет чувствовать себя бывший чемпион в легчайшем весе. Ранее он ни разу не бился с противниками, настолько превосходящими его в антропометрии, и это обстоятельство вполне могло стать проблемой.

И в первом раунде у Яна действительно не получалось подобрать ключи к Сэндхагену. Он долгое время не мог найти дистанцию и пропускал непривычно много ударов. Да, миддл-кики проходили на регулярной основе, да и в разменах на ближней дистанции он ожидаемо смотрелся лучше, но на дальней уступал. Кори здорово резал углы, феноменально передвигался, неожиданно «менял этажи», атакуя то в голову, то в корпус, и даже угрожал переводами в партер. Завершить ни один из них не удалось, но само обозначение борьбы пошло ему на пользу. Петру приходилось уделять внимание слишком многим вещам, что осложняло задачу.

По ходу второго раунда сложилось впечатление, что Ян начал адаптироваться к неудобному стилю Сэндхагена. Он всё чаще прорывался на нужную ему дистанцию, а в одном из эпизодов попал размашистым бэк-фистом с разворота. Кроме того, неудобства американцу продолжали доставлять удары ногой по корпусу, в результате которых у него на животе образовалось обширное покраснение. Но Кори оставался очень опасным и временами даже переигрывал Петра в боксе, что было крайне неожиданно.

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По ходу третьего раунда проявилась одна из особенностей Сэндхагена, ранее мешавшая ему добиваться успеха. Потеря концентрации уже приводила к тому, что он проигрывал Стерлингу и Ти Джею Диллашоу, а теперь чуть не позволила взять верх Яну. Более половины пятиминутки бойцы провели на равных, обмениваясь мощными комбинациями. Но в одном из эпизодов американец застоялся и пропустил всё тот же бэкфист, после чего упал на канвас. Россиянин бросился добивать и чуть было не преуспел, но Кори сумел уйти от атак и избежать нокаута. Тем не менее, отрезок остался за Петром и наверняка позволил ему вырваться вперёд на судейских карточках.

По ходу четвёртого раунда превосходство Яна лишь возрастало. Сэндхаген явно не успел прийти в себя после нокдауна и стал не успевать за экс-чемпионом. Теперь ему не удавалось удержать оппонента на дистанции, а отходы назад по прямой линии приводили к тому, что Пётр загонял его к сетке и всаживал одну мощную комбинацию за другой. У Кори же мало что получалось: удары блокировались, а попытки тейкдауна скорее вредили, чем помогали.

Таким образом, Сэндхаген практически потерял шансы выиграть решением и для победы должен был брать верх досрочно. Однако шансов осуществить это не было. Наоборот, у Яна было несколько отличных шансов оформить победу нокаутом, но его визави демонстрировал невероятную стойкость. Сначала он выстоял после мощнейшего хай-кика, а затем и после вертушки.

В итоге, все трое арбитров отдали Яну четыре раунда из пяти и присудили ему победу. Россиянин выиграл временный титул UFC и гарантировал себе вторую встречу с Алджэмейном Стерлингом. В том случае, если американец восстановится от травмы и продолжит карьеру.