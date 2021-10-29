Стерлинг считает, что Сэндхаген победит Яна на UFC 267

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе американец Алджэмейн Стерлинг сделал прогноз на поединок между его соотечественником Кори Сэндхагеном и россиянином Петром Яном на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

«Я выбираю Кори. Думаю, он исправил свои прошлые ошибки. Он дрался с лучшими парнями в этом дивизионе. Сэндхаген постоянно финтит, обманывает, бьёт джеб, лоукики, удары с разворота. Это будет интересный бой, которого я с нетерпением жду», — приводит слова Стерлинга BJPenn.

В бою, который состоится 30 октября на турнире UFC 267, Ян подерётся с Сэндхагеном за титул временного чемпиона организации в легчайшем весе. Первоначально соперником россиянина должен был стать Стерлинг, однако он снялся с боя по состоянию здоровья.

Ранее боец Магомед Исмаилов заявил, что Сэндхаген будет сломлен в бою с Яном.