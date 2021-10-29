Исмаилов заявил, что Сэндхаген будет сломлен в бою с Яном

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от поединка между соотечественником Петром Яном и американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

«Я думаю, что Пётр завтра одержит победу. Не знаю, каким образом, но американец будет сломлен», — цитирует Исмаилова «Спорт-Экспресс».

В бою, который состоится 30 октября на турнире UFC 267, Ян подерётся с Сэндхагеном за титул временного чемпиона организации в легчайшем весе. Первоначально соперником россиянина должен был стать обладатель полноценного титула Алджамейн Стерлинг, однако он снялся с боя по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что Ян и Сэндхаген уложились в вес перед боем на турнире UFC 267.