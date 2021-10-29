Ян и Сэндхаген успешно взвесились перед боем на турнире UFC 267

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян и американец Кори Сэндхаген приняли участие в церемонии взвешивания перед поединком на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).
Ян и Сэндхаген успешно взвесились перед боем на турнире UFC 267
  • Reuters

Вес Яна составил 61,3 кг, а Сэндхагена — 61,3 кг. Бойцы уложились в лимит легчайшей весовой категории.

В бою, который состоится 30 октября на турнире UFC 267, Ян подерётся за титул временного чемпиона организации в легчайшем весе с американцем Кори Сэндхагеном. Первоначально соперником россиянина должен был стать обладатель полноценного титула Алджамейн Стерлинг, однако он снялся с боя по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что Махачев и Хукер успешно взвесились перед боем на турнире UFC 267.

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