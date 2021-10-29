Ян и Сэндхаген успешно взвесились перед боем на турнире UFC 267
- Reuters
Вес Яна составил 61,3 кг, а Сэндхагена — 61,3 кг. Бойцы уложились в лимит легчайшей весовой категории.
В бою, который состоится 30 октября на турнире UFC 267, Ян подерётся за титул временного чемпиона организации в легчайшем весе с американцем Кори Сэндхагеном. Первоначально соперником россиянина должен был стать обладатель полноценного титула Алджамейн Стерлинг, однако он снялся с боя по состоянию здоровья.
Ранее сообщалось, что Махачев и Хукер успешно взвесились перед боем на турнире UFC 267.