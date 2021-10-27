«Высоким больнее падать»: Ян — о бое с Сэндхагеном, реванше со Стерлингом и победе Емельяненко
- © Petr “No Mercy” Yan
— В каком состоянии вы подходите к субботнему бою?
— Всё отлично, чувствую себя хорошо.
— Есть ли раздражение, что будете драться не с Алджамейном Стерлингом, а с Кори Сэндхагеном?
— Нет, я не раздражён. У меня осталась прежняя цель — это чемпионский пояс. А с кем драться, как я уже говорил, мне не столь важно.
— Если бы вы решали, то вам было бы важно провести реванш со Стерлингом и что-то улучшить в своей борьбе или предпочли бы подраться с Ти Джеем Диллашоу?
— Вы же знаете, что второй поединок нужен Стерлингу, чтобы доказать, что он что-то может. Мне же он неинтересен, если в эту субботу я верну себе чемпионский пояс. Все знают, что Алджамейн сбежал. Он мог выйти в октагон, мог сделать операцию до или после поединка. Она ему уже десять лет нужна. Но он решился на хирургическое вмешательство прямо сейчас.
— Считаете, что он специально это сделал, чтобы избежать боя с вами?
— Даже не хочу об этом думать. Да и о Стерлинге в принципе.
— Как долго UFC может не лишать Стерлинга чемпионского пояса в 2022 году?
— Подобные вопросы лучше задавать руководству организации. Мне всё равно, что с ним будут делать. В субботу у меня бой за пояс.
— Какие сильные и слабые стороны Сэндхагена можете выделить?
— Кори — это Кори. Я не буду разбирать подробно его плюсы и минусы. Он достойный соперник, разносторонний боец, умеет всё. Думаю, уже во время поединка смогу продемонстрировать, в каком аспекте буду доминировать над ним.
— Кори заявил, что у него будет преимущество над вами на земле. Что думаете об этом?
— Может, у него и будет преимущество на земле, но в партере — нет.
— Пришлось ли вам менять свою подготовку из-за отказа Стерлинга или вы уже заранее знали, что так произойдёт, и сразу стали готовиться к Сэндхагену?
— Конечно, я предполагал, что всякое может случиться.
Всегда стараюсь во время тренировок уделять внимание всем аспектам, не концентрируясь на конкретном оппоненте. Только в последние недели вносим какие-то корректировки под соперника. Раз Стерлинг снялся, то снялся.
— Ваш менеджер сказал, что в прошлом поединке вы находились не в оптимальной форме. С чем это было связано?
— Всё, что было, то прошло. Менеджер вас обманывает. Я не хочу вспоминать, правда. Говорить сейчас будет некрасиво. Я ни в коем случае не расстраиваюсь: жизнь на этом не заканчивается. Все неудачи — это только опыт для меня. Если потерял пояс, то двинемся дальше, заберём другой.
— Если вы тогда допустили какую-то ошибку в подготовке, то не скажется ли она и в этот раз?
— Любая система даёт сбой. В этом бою всё будет иначе. Я получил нового соперника, он работает в другом стиле. А стоило ли что-то исправлять, готовясь к нему, мы сможем понять только по ходу поединка или после него.
— Насколько удобно драться с теми, кто сильно выше вас?
— Даже не знаю, ещё не сталкивался с такими высокими ребятами. В субботу посмотрим. Знаю точно, что высоким больнее падать.
— Тренер Шон Кобер заявил, что во время подготовки к турниру следил за тем, чтобы вы не перегружали себя в физическом аспекте. Какую пользу вы извлекли из работы с ним?
— Мы тренируемся с ним с тех пор, как я начал делать первые шаги в UFC. Пусть думает, что он меня «замедляет». Мне нравится, что Шон оценивает моё состояние, когда я перегружаюсь, и меняет план своей работы. В целом я доволен работой с ним.
— Сколько вам осталось согнать за оставшиеся до взвешивания сутки?
— Утром было 5,5 лишних кг. Вообще, весосгонка у меня проходит нормально, но всякое бывает. У всех организм по-разному реагирует.
— С кем можете поговорить в день боя по телефону?
— Думаю, только с мамой, супругой, моими близкими и друзьями, с которыми держу связь. Обычно я стараюсь минимизировать общение, не пользоваться телефоном и интернетом.
— Вам было бы интересно поспарринговать с боксёром Василием Ломаченко? Он же тоже в вашем весе.
— Конечно, со спортивной точки зрения это был бы огромный опыт. Я давно наблюдаю за его командой.
Я и сам боксировал где-то в 2011 году на турнире в Казахстане, где была вся украинская команда с Александром Усиком и Александром Гвоздиком. Думаю, было бы любопытно потренироваться с ними.
— Вы визуализируете, как должен закончиться ваш очередной бой?
— Конечно, ведь сила мысли работает. Нужно обязательно об этом думать, представлять золото или пояс. Это будет мотивировать тебя, заставит выкладываться на тренировках.
— В чём вы прибавили за время тренировочного сбора?
— Сначала я готовился в Анапе. Провёл там шесть недель. Две последние уже работал в Абу-Даби. Подготовка строилась так, чтобы подойти готовым в каждом аспекте. Только во время боя пойму, какие ключи смогу подобрать и что будет работать.
— Кто вас тренировал?
— Ударную технику ставил Кайрат Нурмаганбетов, борьбой занимался с Андреем Октябринским. Специалиста по боксу не брал, чтобы не было каких-то качелей с ударкой и каждый наставник не навязывал что-то своё. Я доволен тем, что эти парни прошли определённый путь со мной.
— Была ли возможность посмотреть бой Фёдора Емельяненко?
— Да, я посмотрел весь турнир Bellator в Москве. Очень рад тому, что он победил в 45 лет. Последний Император предстал в хорошей форме и сделал всё своевременно и чётко, с этим я его и поздравляю.