Победы Нурмагомедова и Токова, нокаут Сидельникова и перелом пальца Минакова: чем запомнился турнир Bellator в Москве

23 октября в Москве состоялся первый в истории турнир Bellator. Помимо поединка между Фёдором Емельяненко и Тимом Джонсоном в рамках шоу прошли девять боёв. Виталий Минаков сенсационно проиграл Саиду Соуме из-за перелома пальца, а Усман Нурмагомедов удушающим приёмом одержал победу над Патриком Пиетилой. Также верх взяли представители Fedor Team — Анатолий Токов, Кирилл Сидельников и Никита Михайлов.

Первый турнир Bellator в России по праву считался одним из самых ожидаемых событий осени в смешанных единоборствах. Этот статус во многом обеспечило проведение 47-го поединка в карьере Фёдора Емельяненко, возвращавшегося в клетку после 21-месячного перерыва. Но в карде московского шоу было множество боёв, достойных внимания фанатов MMA. В первую очередь, речь о схватках с участием звёздных Виталия Минакова, Анатолия Токова и Усмана Нурмагомедова, каждый из которых входит в элиту своих весовых категорий.

Нельзя сказать, что первый приезд Bellator в Россию прошёл без шероховатостей. Так, изначально в программе значилось 12 боёв, но в итоге их число сократилось до десяти. Сначала была отменена битва Владимира Токова с Аймаром Гуи, а затем подобная участь постигла и чисто российскую дуэль между представителем Eagles MMA Гаджи Рабадановым и Александром Белых. Как сообщил Хабиб Нурмагомедов, оппонент его подопечного сдал положительный тест на коронавирус.

Однако и в их отсутствие предварительный кард получился ярким и насыщенным. Во многом потому, что в каждой из схваток принимали участие отечественные бойцы. Однако добиться успеха удалось далеко не всем. В первом же поединке вечера Александр Осетров не смог справиться с британцем Эйденом Ли и потерпел третье поражение в карьере. В середине первого раунда россиянин ввязался в опасный размен, пропустил серию ударов и оказался на настиле, чем воспользовался его оппонент. Он мгновенно накинул удушающий сзади, из которого выбраться было не суждено.

Тем не менее, настроение российским болельщикам быстро поднял Алексей Шуркевич. Битва с Грачиком Бозиняном началась очень активно. Оба не стали ходить вокруг да около, устроив настоящую бойню в стойке. Поначалу армянин смотрелся очень неплохо и временами гонял соперника по клетке, но затем пропустил тяжелейший удар справа и упал на канвас. Воспитанник Александра Шлеменко более минуты демонстрировал свои навыки в ground and pound, наконец вынудив рефери вмешаться.

«Амбиции? Сначала подписаться (с Bellator. — RT). Соглашение было (рассчитано) на один поединок. Дайте мне контракт. Я покажу зрелище. Я вам гарантирую», — заявил Шуркевич.

Первыми всю дистанцию прошли Никита Михайлов и Брайан Мур. Столкновение воспитанника Фёдора Емельяненко и одноклубника Конора Макгрегора было одним из самых любопытных в рамках предварительной программы, однако оказалось не самым ярким. Отечественный боец отметился серией эффектных бросков, а на земле в основном доминировал, всаживая мощнейшие удары в голову соперника. Из-за этого у того уже к концу первого раунда появилось несколько рассечений.

Однако ровно провести все 15 минут Михайлову не удалось. Возможно, сказался длительный простой из-за травм и проблем с визой. К концу второго отрезка он заметно подустал и не смог создать серьёзных проблем Муру, хоть и находился сверху, а в третьем чуть было не проиграл. Никита попытался выйти на редчайший болевой — «растяжение Сулоева», но ошибся и запустил ирландца за спину, после чего был вынужден защищаться сначала от удушающего, а затем от рычага локтя. В итоге, он всё же выдержал, одержав первую победу с апреля 2019 года.

С переменным успехом в Bellator дебютировали россиянки Ирина Алексеева и Дарина Маздюк. Первая единогласным решением взяла верх над Стефани Пейдж, а вторая — нокаутом уступила Катаржине Садуре. Однако главным событием прелимов стало триумфальное возвращение в клетку Кирилла Сидельникова, не оставившего ни шанса Рэбу Трусдэйлу. Представитель Fedor Team играючи перевёл шотландца на землю, а в партере обрушил на него шквал ударов. Противник был вынужден капитулировать уже спустя 121 секунду.

Основную программу шоу открывала дуэль Анатолия Токова и Шарафа Давлатмуродова. Любопытна она была хотя бы потому, что за пределами клетки соперники пребывали в хороших отношениях и с большой неохотой согласились драться друг с другом. В связи с этим, существовал риск повторения сюжета боя между Магомедом Анкалаевым и Никитой Крыловым. Тогда россиянин и украинец явно не хотели наносить вред здоровью друг друга, поэтому действовали не с полной выкладкой. В итоге, противостояние получилось не таким ярким, как того ждали зрители.

Нельзя сказать, что в этот раз оппоненты жалели друг друга, но довольно долго раскачивались, не форсируя ход битвы. Солидная часть первого раунда прошла у сетки, где доминировал более физически мощный Давлатмуродов, в стойке же увереннее смотрелся Токов. Россиянин был немного точнее, а со временем стал всё чаще обращаться к своим борцовским навыкам. Однако если проходы в ноги периодически оказывались успешными, то на земле создать серьёзных проблем не получалось.

В преддверии третьего раунда на карточках судей вполне мог быть равный счёт, вследствие чего каждому из соперников было крайне важно провести его как можно успешнее. Но и в этом отрезке явным преимуществом не владел ни один из бойцов. Разве что за исключением концовки, в ходе которой Давлатмуродов пробрался за спину Токову и чуть было не провёл удушающий. В итоге, победитель был определён раздельным решением судей, большинство из них отдали предпочтение Анатолию. Россиянин выиграл юбилейный, 30-й раз в карьере и продлил успешную серию до шести схваток.

Сражение Усмана Нурмагомедова с Патриком Пиетилой обещало стать максимально односторонним. Финский боец с рекордом 11-8 вряд ли мог считаться достойным противником для двоюродного брата Хабиба, что сходу нашло подтверждение в клетке. Россиянин показательно легко провёл тейкдаун, а в партере продемонстрировал настоящий мастер-класс. Победа удушающим была лишь вопросом времени.

По окончании битвы Нурмагомедов выразил удивление тем, что матчмейкеры Bellator устроили ему встречу с настолько слабым соперником и заявил, что уже готов биться с сильнейшими представителями лёгкого дивизиона.

«Думаю, уже нахожусь в топ-10. Привозить мне на родину такого соперника… Я хотел дать нормальное шоу. Дайте мне кого-нибудь из топ-10 в следующий раз. А то хейта становится слишком много», — сказал Нурмагомедов-младший.

На шоу в Москве большая часть команды Нурмагомедова появилась в футболках с изображением покойного Абдулманапа Нурмагомедова. Их надели и сам Усман, и глава зала American Kickboxing Academy Хавьер Мендес. Не последовал их примеру лишь Хабиб, вышедший в одежде от Reebok.

Вторым по значимости на турнире значился поединок Виталия Минакова с Саидом Соумой, поначалу напоминавший скорее встречу бойцов разных весовых категорий. Россиянин заметно превосходил противника в габаритах и буквально гонял его по клетке на протяжении всего первого раунда. В концовке и вовсе показалось, что экс-чемпион Bellator одержит вторую досрочную победу подряд. Пропустив очередной удар, уроженец Суринама приземлился на канвас, но всё же сумел дотерпеть до гонга.

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Однако во втором отрезке инициатива внезапно перешла к записному андердогу. Минаков пропустил лоу-кик по левой ноге и захромал, что свидетельствовало о серьёзном повреждении. Логичным решением было сменить стойку, тем самым снизив риск усугубления травмы. Однако Виталий не стал прибегать к подобным ухищрениям и продолжил работать первым номером, в то время как Соума не переставал атаковать травмированную конечность своего бывшего спарринг-партнёра. Образовалась гематома, а сам Виталий сильно замедлился и начал много пропускать.

Казалось, в столь сложной ситуации Минакову стоило обратиться к своим борцовским навыкам, но он упорно продолжал работать на ногах. Тем самым давая Соуме всё больше шансов на победу. И в конце концов это привело к крайне негативным последствиям. В одном из эпизодов Виталий сломал палец, а попытка вправить его не увенчалась успехом. Судья осмотрел руку бывшего чемпиона Bellator и принял решение прекратить битву.

Тем примечательнее, что спустя минуту подоспевший врач всё же вправил палец Минакову, который изъявил готовность продолжать драться. Но было уже поздно. Виталий потерпел второе поражение в карьере и упустил возможность вернуться в элиту тяжёлого веса Bellator.