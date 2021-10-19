Прощальное турне Емельяненко, возвращение Минакова и бой брата Нурмагомедова: чем интересен турнир Bellator в Москве

23 октября на «ВТБ Арене» в Москве состоится первый в истории российский турнир американского MMA-промоушена Bellator. Фёдор Емельяненко проведёт второй поединок в рамках прощального турне, в котором сразится с бывшим претендентом на титул Тимоти Джонсоном. Экс-чемпион Виталий Минаков встретится с Саидом Соумой, а Усман Нурмагомедова попробует справиться с Патриком Пиетилой и одержать третью победу подряд под эгидой организации.

Битва Емельяненко с Джонсоном

Не секрет, что именно бывший чемпион PRIDE во многом стал причиной проведения первого в истории турнира Bellator в России. Слухи о его организации стали муссироваться после подписания контракта между промоушеном и легендарным отечественным бойцом в 2016 году, а окончательно материализовались в конце июня 2021-го. Причём имя оппонента Последнего императора долгое время оставалось в секрете, а среди потенциальных кандидатов на встречу с ним назывались многие прославленные атлеты, включая бывших звёзд UFC — Джуниора Дос Сантоса и Алистара Оверима. Однако в итоге право разделить октагон с Фёдором Емельяненко получил Тимоти Джонсон — не самый раскрученный спортсмен, главной вехой в карьере которого является бой за временный титул. Правда, завоевать трофей ему не удалось, а обидчиком стал воспитанник его будущего соперника — Валентин Молдавский.

В связи с этим, выбор Джонсона в качестве противника Емельяненко вызывает немало вопросов. С одной стороны, 36-летний американец не обладает звёздным статусом и регалиями, необходимым для привлечения к схватке внимания предельно широкой аудитории. С другой, находится в отличной форме и представляет серьёзную опасность для россиянина. Подтверждением тому служат второе место в рейтинге тяжёлого веса Bellator и три победы в четырёх битвах (две — досрочно).

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Поэтому не стоит сомневаться, что Джонсон вполне может испортить отечественным болельщикам впечатление от потенциально последнего поединка в карьере Емельяненко. Да, согласно контракту ему осталось провести ещё два боя в Bellator. Однако Фёдор лично говорил, что Скотт Кокер вполне может освободить его от обязательств перед промоушеном, если он того пожелает. Правда, есть большие сомнения, что сам Последний император настроен подобным образом.

«Моя семья этого ждёт (ухода из спорта. — RT), даже очень ждёт. Люди должны понимать, что я взял на себя определённые обязательства, их также взял на себя президент Bellator Скотт Кокер. Он сказал, что хотел бы взять меня и мою команду. Были разные обсуждения, в том числе с UFC и Rizin. После Rizin был большой вопрос, куда нам идти и что делать. И Скотт сказал, что готов, что хочет, чтобы я и мои ребята бились. Я согласился. После этого Скотт предложил мне участвовать в Гран-при. И последнее желание — это бой, который будет в Москве. Мне самому хочется побиться, но я должен выполнить свои обязательства перед Bellator. Мы заключили такой контракт с пониманием, чтобы я мог закончить в любой момент. Но если Господь даст силы, то мы ещё после бой проведём», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Первый бой Минакова за 26 месяцев

Во второй по значимости схватке вечера состоится долгожданное возвращение в клетку Виталия Минакова. Экс-чемпион Bellator последний раз бился в августе 2019 года. Тогда он нокаутировал именно Джонсона и реабилитировался за обидное поражение от Чейка Конго, но развить успех ему было не суждено. Сначала проблемы с визой, а затем и пандемия спровоцировали длительный простой и исключили его из числа претендентов на пояс.

И есть большие сомнения, что победа на московском шоу сходу вернёт его в число соискателей трофея. Если изначально он должен был сразиться с четвёртым номером рейтинга Тайреллом Форчуном, то сейчас его оппонентом значится расположившийся на восьмой строчке Саид Соума. На данный момент 28-летнего американца скорее стоит отнести к талантливым проспектам, а не топам дивизиона. В Bellator он бился всего дважды, причём верх взял лишь один раз — в июле нокаутировал Ронни Маркеса.

Кроме того, сам Минаков не исключает, что уже в ближайшее время может завершить карьеру. В июне он признавался, что повесит перчатки на гвоздь, если не сможет получить американскую визу. И судя по всему, в этом вопросе пока не удалось добиться прогресса. Поэтому дуэль с Соумой вполне может стать последней для 36-летнего уроженца Брянска.

«В таком случае (отсутствия визы. — RT) профессиональной карьере конец. Где выступать? На российских турнирах? Нет! На турнирах Bellator в Европе — возможно, но эти турниры проходят с периодичностью один раз в год. Держать себя в форме невозможно для одного турнира в год. Для того, чтобы быть в форме, нужен постоянный тренировочный процесс и постоянная практика. Если не выступаешь долго, теряется уверенность», — признавался Минаков в беседе со СМИ.

Третий поединок Нурмагомедова-младшего

Усман Нурмагомедов изъявил желание подраться в Москве во время турнира Bellator 263, в рамках которого нокаутировал Мэнни Муро. И матчмейкеры удовлетворили его желание. В столице двоюродный брат экс-чемпиона UFC в лёгком весе проведёт третий бой под эгидой промоушена. И пока нет поводов сомневаться, что по окончании судья вновь поднимет его руку.

Противником россиянина станет Патрик Пиетила, в чьём послужном списке значится 11 побед и восемь поражений. За последние два года Нурмагомедов лишь однажды встречался со спортсменом, имеющим более низкий процент побед, чем у малоизвестного финна (57,8%). Речь идёт о Джерри Кварнстроме, выигрывавшем в 51,7% случаев (15-14). Тогда Усману хватило чуть более двух с половиной минут, чтобы завершить поединок досрочно. А в этот раз всё вполне может закончиться ещё быстрее.

Помимо Нурмагомедова-младшего на шоу также выступит ещё один представитель команды Eagles MMA. В июле Гаджи Рабаданов эффектным нокаутом выиграл дебютную битву в Bellator, а в октябре может упрочить свои позиции в промоушене. Для этого ему необходимо справиться с соотечественником Александром Белых в единственном чисто российском противостоянии московского турнира. Изначально таковых должно было быть два, но сражение Андрея Корешкова с Рустамом Хабиловым было отменено.

Возвращение Токова и Сидельникова

В столице выступят не только представители команды Хабиба, но и целый ряд учеников Фёдора. Безусловно, самым ожидаемым станет возвращение Анатолия Токова. В октябре 2019 года он продлил беспроигрышную серию до пяти боёв, однако после этого ни разу не бился, вследствие чего потерял место в десятке сильнейших средневесов организации. Однако победа над экс-бойцом ACA Шарафом Давлатмуродовым наверняка не только вернёт его в почётный список, но и вновь позволит рассматривать как одного из главных претендентов на пояс.

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В столице также подерётся его младший брат. Владимир Токов успешно начал карьеру за океаном и был сильнее в двух первых схватках, но в третьей неожиданно уступил раздельным решением судей. Реабилитироваться за эту неудачу он постарается в дуэли с Аймаром Гуи. 33-летний француз чередует триумфы с провалами (15-12-1), поэтому может считаться посильным испытанием для россиянина.

Проходной соперник достался и Кириллу Сидельникову, возвращающемуся в клетку после двухлетнего перерыва. Некогда его считали наследником Фёдора Емельяненко, но соответствовать этому статусу у него не получилось. К 33 годам он имеет в послужном списке 12 побед и шесть поражений, причём сразу пять из них были досрочными. Огорчить его в седьмой раз постарается Рэб Трусдэйл, но предпосылок для этого практически нет. Шотландец не только обладает ещё более скромным рекордом (10-7-1), да ещё и не бился в серьёзных организациях.

Также в Москве выступит Никита Михайлов. На родине он добивался успеха как в легчайшем, так и полулёгком весах, а в апреле 2019 года превзошёл Мухаммеда Эминова — действующего чемпиона AMC Fight Nights в дивизионе до 65,8 килограмма. Правда, после этого снялся с двух боёв подряд, а затем и вовсе покинул промоушен ради выступлений в США. До настоящего момента дебютировать в Bellator не удалось — виной всё те же пандемия и проблемы с визой, но менее чем через неделю он может исправить это недоразумение. Вопрос лишь в том, удастся ли ему стартовать с победы. В противоположном углу клетки его будет ждать опытный ирландец Брайан Мур, не проигрывавший с ноября 2018-го.