Фёдор Емельяненко: у Уайта нет уважения к бойцам, нет уважения к человеку
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«Какое впечатление осталось от Даны Уайта? Неприятное. Деньги у него — это всё, нет уважения к бойцам, нет уважения к человеку. Только деньги, и всё. Человеческого там нет ничего. И меня это отталкивает. Деньги, конечно, были важны для заработка и для семьи. Но разменивать человеческие отношения на деньги — это нет», — цитирует Емельяненко ТАСС.
На счету 45-летнего спортсмена 39 побед, шесть поражений, а также один поединок признан несостоявшимся. 23 октября он сразится с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве.
Ранее Расул Магомедалиев, тренер чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева, прокомментировал возможный реванш с Магомедом Исмаиловым.