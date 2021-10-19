Фёдор Емельяненко: у Уайта нет уважения к бойцам, нет уважения к человеку

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Легендарный боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко поделился мнением о президенте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайте.
Фёдор Емельяненко: у Уайта нет уважения к бойцам, нет уважения к человеку
  • © Hans Gutknecht/MediaNews Group/The Los Angeles Daily News via Getty Images

«Какое впечатление осталось от Даны Уайта? Неприятное. Деньги у него — это всё, нет уважения к бойцам, нет уважения к человеку. Только деньги, и всё. Человеческого там нет ничего. И меня это отталкивает. Деньги, конечно, были важны для заработка и для семьи. Но разменивать человеческие отношения на деньги — это нет», — цитирует Емельяненко ТАСС.

На счету 45-летнего спортсмена 39 побед, шесть поражений, а также один поединок признан несостоявшимся. 23 октября он сразится с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве.

Ранее Расул Магомедалиев, тренер чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева, прокомментировал возможный реванш с Магомедом Исмаиловым.

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