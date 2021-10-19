Тренер Минеева: в трилогии с Исмаиловым нет смысла

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Расул Магомедалиев, тренер чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева, прокомментировал возможный реванш с Магомедом Исмаиловым.
Тренер Минеева: в трилогии с Исмаиловым нет смысла
  • РИА Новости

«Думаю, смысла в трилогии нет. Я не хочу смотреть третий бой. Мне неинтересен этот поединок. Да, Рамазан Исмаилов, конечно, сказал правильно. Он тренер, человек, который понимает. Минеев — реально очень неудобный боец для Исмаилова. К тому же мы уже хорошо знаем, как нужно работать», — сказал тренер в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

Напомним, что Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил титул чемпиона FNG в среднем весе. Магомед после нокаута несколько минут находился без сознания.

Ранее сообщалось, что в Союзе ММА России хотят пожаловаться в прокуратуру на проведение фрик-боёв.

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