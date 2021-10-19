Тренер Минеева: в трилогии с Исмаиловым нет смысла
- РИА Новости
«Думаю, смысла в трилогии нет. Я не хочу смотреть третий бой. Мне неинтересен этот поединок. Да, Рамазан Исмаилов, конечно, сказал правильно. Он тренер, человек, который понимает. Минеев — реально очень неудобный боец для Исмаилова. К тому же мы уже хорошо знаем, как нужно работать», — сказал тренер в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».
Напомним, что Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил титул чемпиона FNG в среднем весе. Магомед после нокаута несколько минут находился без сознания.
Ранее сообщалось, что в Союзе ММА России хотят пожаловаться в прокуратуру на проведение фрик-боёв.