Тренер Минеева: в трилогии с Исмаиловым нет смысла

Расул Магомедалиев, тренер чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева, прокомментировал возможный реванш с Магомедом Исмаиловым.

«Думаю, смысла в трилогии нет. Я не хочу смотреть третий бой. Мне неинтересен этот поединок. Да, Рамазан Исмаилов, конечно, сказал правильно. Он тренер, человек, который понимает. Минеев — реально очень неудобный боец для Исмаилова. К тому же мы уже хорошо знаем, как нужно работать», — сказал тренер в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

Напомним, что Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил титул чемпиона FNG в среднем весе. Магомед после нокаута несколько минут находился без сознания.

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