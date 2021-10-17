Немков показал, как ему накладывают швы после победы над Энгликасом на Bellator 268

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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков опубликовал фото после победы над литовцем Джулиусом Энгликасом.
Немков показал, как ему накладывают швы после победы над Энгликасом на Bellator 268
  • © vadimnemkov
  • Instagram

В сториз в Instagram Немков выложил фото, на котором ему накладывают швы на голову.

«Излишки профессии», — подписал снимок Немков. 

Немков в главном поединке турнира Bellator 268 в Финиксе одолел Энгликаса с помощью болевого приёма в четвёртом раунде. Поединок прошёл в рамках полуфинала Гран-при Bellator.

Ранее дрессировщик и генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный поздравил Немкова с защитой титула чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.

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