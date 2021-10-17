Эдгард Запашный поздравил Немкова с защитой титула чемпиона Bellator в полутяжёлом весе

Дрессировщик, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный отреагировал на победу чемпиона Bellator в полутяжёлом весе россиянина Вадима Немкова над литовцем Джулиусом Энгликасом.

«Хочу поздравить Вадима Немкова, который вчера очень уверенно отстоял титул. Пояс Bellator остаётся в России, точнее два пояса: у него и у Молдавского. За что и спасибо пацанам», — цитирует Запашного «Спорт-Экспресс».

Немков в главном поединке турнира Bellator 268 в Финиксе одолел Энгликаса с помощью болевого приёма в четвёртом раунде. Поединок прошёл в рамках полуфинала Гран-при Bellator.

Ранее стал известен соперник Немкова по финалу Гран-при Bellator.