Эдгард Запашный поздравил Немкова с защитой титула чемпиона Bellator в полутяжёлом весе
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«Хочу поздравить Вадима Немкова, который вчера очень уверенно отстоял титул. Пояс Bellator остаётся в России, точнее два пояса: у него и у Молдавского. За что и спасибо пацанам», — цитирует Запашного «Спорт-Экспресс».
Немков в главном поединке турнира Bellator 268 в Финиксе одолел Энгликаса с помощью болевого приёма в четвёртом раунде. Поединок прошёл в рамках полуфинала Гран-при Bellator.
Ранее стал известен соперник Немкова по финалу Гран-при Bellator.