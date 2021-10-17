Кровь на полу и победа удушающим: как Немков сразил Энгликаса и защитил титул чемпиона Bellator

Вадим Немков отстоял титул чемпиона мира по версии Bellator в поединке с Джулиусом Энгликасом. Бой продлился четыре раунда и завершился удушающим приёмом в исполнении россиянина. 29-летний спортсмен пробился в финал Гран-при, где встретится с американцем Кори Андерсоном за $1 млн. Тот в другом поединке вечера сенсационно нокаутировал соотечественника Райана Бейдера.

В американском Финиксе состоялся турнир Bellator 268, главным событием которого стал поединок между россиянином Вадимом Немковым и литовцем Джулиусом Энгликасом. Для уроженца Белгорода и воспитанника Фёдора Емельяненко это была вторая защита титула чемпиона мира в полутяжёлом весе. Кроме того, на кону в этом бою стояла путёвка в финал Гран-при Bellator.

Первоначально Немкову должен был противостоять совсем другой соперник. Ему была уготована встреча с американцем Энтони Джонсоном — бывшей звездой UFC и дважды претендентом на чемпионский пояс. В 2020 году он возобновил карьеру после трёхлетнего перерыва и сразу же нокаутировал бразильца Жозе Аугусто в четвертьфинале Гран-при. Так он быстро заслужил возможность бросить вызов чемпиону второго по значимости промоушена.

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Однако за месяц до боя, который обещал стать одним из самых интригующих в 2021 году, Джонсон отказался от выхода на ринг. Источники в его окружении сообщили, что 37-летний почувствовал себя плохо из-за болезни. Боец и сам это подтвердил, но отказался раскрывать подробности своего состояния, лишь отметив, что заболел не коронавирусом. В будущем Джонсон намерен всё же вернуться в смешанные единоборства.

Немкову пришлось искать нового соперника, и выбор Bellator несколько удивил. Организаторы не стали перекраивать сетку Гран-при и давать россиянину кого-то, кто бы уже участвовал в четвертьфинале. Вместо этого они дали шанс Энгликасу, у которого за плечами было только три поединка в Bellator. Далеко не все поклонники ММА знали, что это вообще за боец и на что он способен. Сам Немков, впрочем, на этот счёт был достаточно хорошо осведомлён.

«Я думаю, что его сильная сторона — это борьба и физическая мощь. И то, что он может функционально дышать три раунда. Это то, что я видел. Но сейчас ему драться пять раундов. Будет совсем другой бой, другой оппонент и другого уровня оппозиция. Станет ли чемпионство, добытое в Гран-при, особенно важным для меня? На протяжении всего Гран-при я защищаю свой чемпионский титул. И для меня важно выиграть каждый бой. И победа в подобном турнире будет действительно значимой в моей карьере. Ведь здесь собраны серьёзные бойцы. Очень именитые. Это Гран-при высокого уровня», — цитировал россиянина «Чемпионат» перед боем.

Перед тем как Немков и Энгликас вышли на ринг, состоялся другой полуфинал — между Райаном Бейдером и Кори Андерсоном из США. Их бой не продлился и минуты — уже на 51-й секунде Андерсон нокаутировал оппонента и получил возможность бросить вызов победителю следующей схватки.

В ней события развивались совсем иначе. Немков и Энгликас не стали торопить событии и сначала долго присматривались друг к другу. Первым заметным событием стал тычок литовца в глаз россиянину, из-за чего ему потребовалась небольшая пауза. Когда бой продолжился, Энгликас добавил ещё один мощный удар, от которого Немкова слегка повело. Впрочем, литовец сам не ожидал от себя такой силы и поздно среагировал, чтобы попытаться добить чемпиона.

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Немкова такое неприятное развитие боя не смутило. Ещё в конце первого раунда он сумел перевести претендента в партер и засыпать его градом ударов. С этого момента у Энгликаса уже не получалось больше ничего, и только благодаря своей физической форме он оттягивал неизбежное поражение. В третьем раунде пол окрасился красным из-за крови литовца, но он продолжал терпеть.

Всё закончилось в четвёртом раунде. После очередного перевода в партер Энгликас не выдержал болевого приёма Немкова и сдался. Россиянин выиграл своей седьмой поединок в Bellator и 14-й за карьеру. Он отметил, что соперник слишком долго ему сопротивлялся, но отработанные при подготовке приёмы помогли довести бой до победы.

«Единственное попадание Энгликаса в первом раунде? Он просто сбил меня этим ударом, но я не поплыл, нокдауна не было. У Джулиуса крепкая голова, я несколько раз хорошо попал, но он выдержал эти удары, респект ему. Сначала я пытался несколько раз выйти на армбар, а потом вышел на кимуру. Мы отрабатывали это на тренировках», — сказал Немков «Спорт-Экспрессу».

Впереди у чемпиона Bellator бой с Андерсоном, время и место которого пока не определено. Победитель Гран-при получит призовые — $1 млн.