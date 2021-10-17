Немков рассказал, за счёт чего ему удалось победить Энгликаса

Российский боец смешанных единоборств в полутяжёлом весе Вадим Немков прокомментировал победу в титульном поединке Bellator 268 над литовцем Джулиусом Энгликасом.

«Тем ударом Энгликас меня просто сбил, но я не поплыл, нокдауна не было. У Джулиуса очень крепкая голова: я несколько раз попал, но он выдержал. Решающий момент боя? Сначала я несколько раз попытался сделать рычаг локтя, но не вышло. Затем показал ещё один раз попытку на рычаг, а сам вышел на кимуру. Мы это отрабатывали на тренировках», — цитирует РИА Новости Немкова.

29-летний уроженец Белгорода в главном поединке вечера нанёс поражение Энгликасу. Немков победил после болевого приёма на руку в четвертом раунде. Ученик Федора Емельяненко пробился в финал Гран-при Bellator.

Турнир Bellator 268 прошёл в Финиксе (США).

Напомним, это была уже вторая защита пояса Немкова. Весной россиянин единогласным решением судей победил американца Фила Дэвиса.

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