Немков рассказал, за счёт чего ему удалось победить Энгликаса

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Российский боец смешанных единоборств в полутяжёлом весе Вадим Немков прокомментировал победу в титульном поединке Bellator 268 над литовцем Джулиусом Энгликасом.

«Тем ударом Энгликас меня просто сбил, но я не поплыл, нокдауна не было. У Джулиуса очень крепкая голова: я несколько раз попал, но он выдержал. Решающий момент боя? Сначала я несколько раз попытался сделать рычаг локтя, но не вышло. Затем показал ещё один раз попытку на рычаг, а сам вышел на кимуру. Мы это отрабатывали на тренировках», — цитирует РИА Новости Немкова.

29-летний уроженец Белгорода в главном поединке вечера нанёс поражение Энгликасу. Немков победил после болевого приёма на руку в четвертом раунде. Ученик Федора Емельяненко пробился в финал Гран-при Bellator.

Турнир Bellator 268 прошёл в Финиксе (США).

Напомним, это была уже вторая защита пояса Немкова. Весной россиянин единогласным решением судей победил американца Фила Дэвиса.

Ранее сообщалось, что Владимир Минеев нокаутировал Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights 104.

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