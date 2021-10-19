Фёдор Емельяненко: фрик-бои должны запрещать через прокуратуру

Легендарный боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко раскритиковал фрик-бои.

«Я бился в тяжёлой весовой категории, свыше 93 кг, дальше ограничений не было. Здесь неправильно сравнивать, против меня выходили профессионалы. Сейчас делают шоу, привлекают внимание не два профессионала, а непонятно кто. Здесь необходимо наводить порядок», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Он добавил, что федерации должны запрещать такие бои.

«Через прокуратуру это должно работать, на законодательном уровне этот вопрос нужно решить. Когда я возглавлял союз, мы включались и общались с руководствами разных лиг, просили, требовали, чтобы не ставили бойцов даже разного уровня. Мы получали согласие. Такого, как сейчас, не было. Это форменное безобразие», — отметил Емельяненко.

На счету 45-летнего спортсмена 39 побед, шесть поражений, а также один поединок признан несостоявшимся. 23 октября он сразится с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве.

Ранее сообщалось, что в Союзе ММА России хотят пожаловаться в прокуратуру на проведение фрик-боёв.