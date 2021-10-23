Усман Нурмагомедов поблагодарил Хабиба после победы на Bellator 269

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Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов поблагодарил своего двоюродного брата, экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, после победы над финном Патриком Пиетилой на турнире Bellator 269 в Москве.

«Для меня это всё. Это человек, который учит меня, как вести себя, находиться в обществе людей. Не знаю, какая бы у меня была бойцовская карьера без старшего брата. Спасибо ему», — сказал Нурмагомедов-младший после поединка.

23-летний боец одолел Пиетилу удушающим приёмом в первом раунде на Bellator 269. Для Усмана эта победа стала 14-й за карьеру. При этом он ни разу не терпел поражения в MMA.

Ранее Усман Нурмагомедов попросил у Bellator соперника из топ-10 после победы на турнире в Москве.

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