Усман Нурмагомедов попросил у Bellator соперника из топ-10 после победы на турнире в Москве
«Думаю, уже нахожусь в топ-10. Привозить мне на родину такого соперника… Я хотел дать нормальное шоу. Дайте мне кого-нибудь из топ-10 в следующий раз. А то хейта становится слишком много», — сказал Нурмагомедов-младший после поединка.
По его словам, он ожидал, что соперник захочет проводить бой в стойке, из-за чего планировал сразу повалить финна. Причём Нурмагомедов признался, что, если бы не закончил всё в первом раунде, то второй провёл бы только в партере.
«Ближайшие планы — восстановиться. Из лагеря в лагерь. Организм очень устал. Неделю отдохну и вернусь к тренировка», — добавил 23-летний спортсмен.
Для Усмана эта победа стала 14-й за карьеру. При этом он ни разу не терпел поражения в MMA.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов досрочно победил Пиетилу удушающим приёмом в первом раунде на Bellator 269.