Усман Нурмагомедов попросил у Bellator соперника из топ-10 после победы на турнире в Москве

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Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал свою победу над финном Патриком Пиетилой на турнире Bellator 269 в Москве.

«Думаю, уже нахожусь в топ-10. Привозить мне на родину такого соперника… Я хотел дать нормальное шоу. Дайте мне кого-нибудь из топ-10 в следующий раз. А то хейта становится слишком много», — сказал Нурмагомедов-младший после поединка.

По его словам, он ожидал, что соперник захочет проводить бой в стойке, из-за чего планировал сразу повалить финна. Причём Нурмагомедов признался, что, если бы не закончил всё в первом раунде, то второй провёл бы только в партере.

«Ближайшие планы — восстановиться. Из лагеря в лагерь. Организм очень устал. Неделю отдохну и вернусь к тренировка», — добавил 23-летний спортсмен.

Для Усмана эта победа стала 14-й за карьеру. При этом он ни разу не терпел поражения в MMA.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов досрочно победил Пиетилу удушающим приёмом в первом раунде на Bellator 269.

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