Ян объяснил, почему Фёдор Емельяненко никогда не был его кумиром

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян объяснил, почему не равнялся на легендарного российского тяжеловеса Фёдора Емельяненко.
Ян объяснил, почему Фёдор Емельяненко никогда не был его кумиром
  • AP

«Фёдор — легенда в нашем виде спорта. Он один из лучших тяжеловесов мира, но у меня смешанные чувства по поводу выступления. То, что он сейчас выступает, в таком возрасте, это одновременно и хорошо: он делает это для спорта и своей команды, а с другой стороны, это очень жестокий спорт — сегодня ты можешь победить, а завтра ты можешь тяжело проиграть, что очень опасно в таком возрасте. Для меня Фёдор не был кумиром, я не равнялся на него, поскольку, когда я занимался боксом, я увлекался только боксом, а когда я оказался в смешанных единоборствах, то уже было другое поколение, другие ребята», — заявил Ян в интервью Ариэлю Хельвани.

В своём последнем бою, который прошёл 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве, 45-летний Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона.

Ранее тренер Нурмагомедова назвал Фёдора Емельяненко самым быстрым тяжеловесом в мире.

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