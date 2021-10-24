Тренер Нурмагомедова считает Фёдора Емельяненко самым быстрым тяжёловесом в мире

Тренер Хабиба Нурмагомедова американец Хавьер Мендес прокомментировал победу россиянина Фёдора Емельяненко над Тимоти Джонсоном из США на турнире Bellator 269 в Москве.

«Несмотря на свой 45-летний возраст, Фёдор остается очень быстрым и взрывным бойцом. Вероятно, он самый быстрый тяжёловес, которого я когда-либо видел. Люди могут говорить всё что угодно, но для меня Фёдор — величайший боец всех времён», — цитирует Мендеса «Спорт-Экспресс».

По его мнению, победа Емельяненко над Джонсоном была важна всему миру, поскольку россиянин является величайшим бойцом планеты и примером для подражания.

«Мне нравится то, что он не выбирает себе соперников, а всегда ищет тяжёлые испытания», — добавил он.

Ранее российский боец смешанных единоборств Анастасия Янькова прокомментировала победу Емельяненко над Джонсоном.