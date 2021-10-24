Тренер Нурмагомедова считает Фёдора Емельяненко самым быстрым тяжёловесом в мире
- AP
«Несмотря на свой 45-летний возраст, Фёдор остается очень быстрым и взрывным бойцом. Вероятно, он самый быстрый тяжёловес, которого я когда-либо видел. Люди могут говорить всё что угодно, но для меня Фёдор — величайший боец всех времён», — цитирует Мендеса «Спорт-Экспресс».
По его мнению, победа Емельяненко над Джонсоном была важна всему миру, поскольку россиянин является величайшим бойцом планеты и примером для подражания.
«Мне нравится то, что он не выбирает себе соперников, а всегда ищет тяжёлые испытания», — добавил он.
Ранее российский боец смешанных единоборств Анастасия Янькова прокомментировала победу Емельяненко над Джонсоном.