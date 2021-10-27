Менеджер Яна: в первую очередь Петру надо завоевать временный титул

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Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна, рассказал о ближайших целях своего подопечного.
Менеджер Яна: в первую очередь Петру надо завоевать временный титул
  • Reuters

«Сейчас в первую очередь надо завоевать временный титул. Когда будет титул на руках, можно будет не ориентироваться на Стерлинга. Если же он не будет готов вернуться, то можно будет проводить защиту временного титула с другими бойцами, пока Стерлинга не лишат титула. Стерлинг — самый нелегитимный чемпион за всю историю UFC. Чемпион даже более нелегитимный, чем временный чемпион. По сути, здесь нет никаких различий кроме названия. Я думаю, любой соперник из топ-5 рейтинга более опасен, чем Стерлинг», — цитирует слова Абдрахманова пресс-служба команды «Архангел Михаил».

В следующем бою, который состоится 30 октября на турнире UFC 267, Ян подерётся за титул временного чемпиона организации в легчайшем весе с американцем Кори Сэндхагеном. Первоначально соперником россиянина должен был стать обладатель полноценного титула Алджэмейн Стерлинг, однако он снялся с боя по состоянию здоровья.

Ранее Стерлинг рассказал, когда планирует вернуться в октагон.

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