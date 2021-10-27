Стерлинг рассказал, когда планирует вернуться в октагон

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг рассказал о своих планах на ближайший год.

«Думаю, самое позднее, когда я проведу следующий бой, — январь, февраль или март. Я не хочу ничего планировать на более поздний срок. Я хотел бы попробовать провести три титульных боя за год. Я к тому, что нужно выиграть бой у Яна или Сэндхагена, а потом провести ещё три поединка в следующем году. Это станет большим подвигом», — цитирует Стерлинга BJ Penn.

Реванш Стерлинга и россиянина Петра Яна должен был состояться 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267, но обладатель титула снялся с поединка из-за болей в шее. В итоге Ян сразится за временный пояс с Кори Сэндхагеном.

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