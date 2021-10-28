«Хочу быть как Хабиб»: Махачев о сравнении с Нурмагомедовым, бое с Хукером и возможном переходе в полусредний вес
- Российский боец Ислам Махачев
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— Изначально на турнире UFC 267 в Абу-Даби вы должны были биться с Рафаэлем Дос Аньосом, но бразилец снялся из-за травмы, а ему на замену вышел Дэн Хукер. Что скажете о новозеландце?
— Хукер — хороший соперник. Поединок мог вообще не состояться, поэтому я очень рад, что он согласился драться.
— Вам предлагали список противников на выбор или поставили перед фактом, что будете биться с Хукером?
— Прозвучало два имени — Фергюсон и Хукер. Тони не ответил, а Дэн был готов. Я сказал: «Хорошо, мне всё равно».
— Как бы вы оценили Хукера в сравнении со своими предыдущими соперниками?
— Он хорошо подготовлен, обладает отличной ударной техникой. Думаю, у него есть некоторое преимущество над Дос Аньосом, поскольку тот, на мой взгляд, уже немного в возрасте. Хукер же не может похвастаться длительной победной серией, но он дрался с сильными бойцами. И многих из них победил. Поэтому нас ждёт хорошая схватка.
— Как оцените его борцовские навыки?
— Честно говоря, особого борцовского мастерства я у него не заметил. Но посмотрим, проверим.
— Ваша битва с Дос Аньосом срывается уже третий раз. После встречи с Хукером вы планируете предпринять ещё одну попытку помериться силами с бразильцем?
— Не думаю, что это хорошая идея для меня. Мне надо драться с кем-то из топ-3. Если дадут титульный бой, то я буду готов.
— Возвращаясь к выбору оппонента, вас расстроило, что Фергюсон не принял бой с вами?
— Фергюсон седьмой или восьмой в рейтинге, а Хукер шестой. Думаю, Тони уже заканчивает, у него серия из трёх поражений. Так что драться с ним — это плохая идея.
— Блогер Хасбулла Магомедов планирует поддерживать вас во время поединка с Хукером. Вам что-либо известно об этом?
— Насколько я знаю, он сейчас в Дубае. Наверное, придёт на турнир.
— Кто, помимо него, будет смотреть на вас с трибуны?
— Все мои друзья. Очень много людей приедет, особенно из Махачкалы. Вся арена будет болеть за меня.
— Столь пристальное внимание давит на вас?
— Я же не любитель, так что никакого давления. Только поддержка.
— Насколько известно, часть подготовки к бою с Хукером вы провели непосредственно в ОАЭ.
— Мы прилетели в Дубай пять дней назад. Здесь есть всё необходимое для тренировок и люди очень гостеприимны. Также нужно акклиматизироваться, потому что в России уже холодно, а тут невероятная жара. Поэтому надо приезжать за 10—15 дней. Если задержаться, могут быть проблемы из-за смены часовых поясов. Так что нужно подходить к делу профессионально.
— В чём состоит ваша мотивация на поединок с Хукером?
— Мне нужно победить Дэна так же ярко, как трёх предыдущих соперников. Показать болельщикам и руководству UFC свой уровень. Очень скоро мне нужно будет биться за титул, поэтому в бою с Хукером буду искать любую возможность завершить всё досрочно.
— Многие сейчас называют вас наследником Хабиба Нурмагомедова в лёгком весе. Вас устраивает такое сравнение или вы бы предпочли, чтобы подобные параллели не проводили?
— Сложно сказать. Я хочу быть как Хабиб, мы много тренируемся вместе, он сильно поддерживает меня. На меня это не давит. Я просто рад, что такой парень стоит у меня за спиной.
— Какую роль он сыграл в подготовке к бою?
— У Хабиба огромный опыт. Он и Хавьер Мендес для меня как главные тренеры: составляют план тренировок, много помогают в подготовке. Нурмагомедов — не просто спарринг-партнёр, он даёт нечто большее.
— Мендес говорил, что в одном из спаррингов вы выиграли раунд у Хабиба. Это правда так?
— Таких дуэлей на тренировках было очень много, и все они проходили без судей. Может, оценивал сам Мендес? Когда Хабиб готовился и получал нового партнёра (в течение одной спарринг-сессии), то тяжело было с каждым выкладываться на 100%. Наверное, были раунды, которые остались за мной.
— Когда с Нурмагомедовым было сложнее бороться: до или после того, как он закончил карьеру?
— Сейчас Хабиб весит около 90 кг, поэтому сражаться с ним в партере бывает очень тяжело.
— Какой у вас обычно вес в межсезонье?
— Раньше было 83—84 кг, сейчас 81—82. Я стал более профессиональным бойцом и не ем еду, которая не приносит пользу.
— В двух последних поединках вы взяли верх досрочно. За счёт чего можете справиться с Хукером?
— Я вижу, что могу завершить битву в партере. Считаю, что Хукер не обладает хорошими навыками в грэпплинге. Также буду стараться раздёргивать его в стойке и бить. В ММА каждый удар может стать последним.
— Как вы оцениваете свои навыки в стойке против Хукера?
— Я могу с любым посоревноваться в ударной технике и порадовать публику. Но это же ММА, у меня борьба на хорошем уровне, спокойно могу переводить своих оппонентов на настил и заканчивать бои. Должен использовать свои сильные стороны.
— На ваш взгляд, Хукер входит в тройку сильнейших ударников лёгкого дивизиона UFC?
— Не знаю, быть может в пятёрку или семёрку.
— Кто занимает первое место?
— Чарльз Оливейра очень хорош, сильно прибавил. Все из топ-5 рейтинга умеют драться в стойке. Не бывает такого, что боец оказывается в пятёрке сильнейших и не умеет бить.
— Как думаете, вы получите звание первого претендента в случае победы на UFC 267?
— Впереди ещё поединки Оливейры с Дастином Порье и Майкла Чендлера с Джастином Гэтжи. Если выиграем я, Оливейра и Чендлер, то кто будет драться за пояс? Не думаю, что их реванш будет хорошей идеей. Меня же не надо спрашивать, я буду готов.
— Если вам не дадут титульный бой, нет ли желания подраться за большие деньги? С Конором Макгрегором, например?
— Нет. Хочу побыстрее забрать пояс. Это и будет денежный бой.
— Как думаете, вы смогли бы конкурировать с представителями полусреднего веса?
— Да, думаю, по навыкам я им ничем не уступаю. Просто эти ребята чуть побольше, они весят по 90 кг. Мне тяжело столько набрать. Но семь килограммов не имели бы разницы. Я работал с топ-бойцами на тренировках в Лас-Вегасе, у меня с ними проблем не было.
— Есть понимание, когда вы проведёте следующий поединок?
— Думаю, мне предложат вернуться в клетку в начале 2022 года.