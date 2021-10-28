«Хочу быть как Хабиб»: Махачев о сравнении с Нурмагомедовым, бое с Хукером и возможном переходе в полусредний вес

Российский боец Ислам Махачев признался, что его не смущают постоянные сравнения с Хабибом Нурмагомедовым. В ходе медиадня турнира UFC 267 в Абу-Даби он заявил, что экс-чемпион принимает активное участие в его тренировочном процессе. Также пятый номер рейтинга лёгкого веса оценил навыки своего будущего соперника Дэна Хукера и ответил, сумел бы он составить конкуренцию представителям полусреднего веса.

— Изначально на турнире UFC 267 в Абу-Даби вы должны были биться с Рафаэлем Дос Аньосом, но бразилец снялся из-за травмы, а ему на замену вышел Дэн Хукер. Что скажете о новозеландце?

— Хукер — хороший соперник. Поединок мог вообще не состояться, поэтому я очень рад, что он согласился драться.

— Вам предлагали список противников на выбор или поставили перед фактом, что будете биться с Хукером?

— Прозвучало два имени — Фергюсон и Хукер. Тони не ответил, а Дэн был готов. Я сказал: «Хорошо, мне всё равно».

— Как бы вы оценили Хукера в сравнении со своими предыдущими соперниками?

— Он хорошо подготовлен, обладает отличной ударной техникой. Думаю, у него есть некоторое преимущество над Дос Аньосом, поскольку тот, на мой взгляд, уже немного в возрасте. Хукер же не может похвастаться длительной победной серией, но он дрался с сильными бойцами. И многих из них победил. Поэтому нас ждёт хорошая схватка.

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— Как оцените его борцовские навыки?

— Честно говоря, особого борцовского мастерства я у него не заметил. Но посмотрим, проверим.

— Ваша битва с Дос Аньосом срывается уже третий раз. После встречи с Хукером вы планируете предпринять ещё одну попытку помериться силами с бразильцем?

— Не думаю, что это хорошая идея для меня. Мне надо драться с кем-то из топ-3. Если дадут титульный бой, то я буду готов.

— Возвращаясь к выбору оппонента, вас расстроило, что Фергюсон не принял бой с вами?

— Фергюсон седьмой или восьмой в рейтинге, а Хукер шестой. Думаю, Тони уже заканчивает, у него серия из трёх поражений. Так что драться с ним — это плохая идея.

— Блогер Хасбулла Магомедов планирует поддерживать вас во время поединка с Хукером. Вам что-либо известно об этом?

— Насколько я знаю, он сейчас в Дубае. Наверное, придёт на турнир.

— Кто, помимо него, будет смотреть на вас с трибуны?

— Все мои друзья. Очень много людей приедет, особенно из Махачкалы. Вся арена будет болеть за меня.

— Столь пристальное внимание давит на вас?

— Я же не любитель, так что никакого давления. Только поддержка.

— Насколько известно, часть подготовки к бою с Хукером вы провели непосредственно в ОАЭ.

— Мы прилетели в Дубай пять дней назад. Здесь есть всё необходимое для тренировок и люди очень гостеприимны. Также нужно акклиматизироваться, потому что в России уже холодно, а тут невероятная жара. Поэтому надо приезжать за 10—15 дней. Если задержаться, могут быть проблемы из-за смены часовых поясов. Так что нужно подходить к делу профессионально.

— В чём состоит ваша мотивация на поединок с Хукером?

— Мне нужно победить Дэна так же ярко, как трёх предыдущих соперников. Показать болельщикам и руководству UFC свой уровень. Очень скоро мне нужно будет биться за титул, поэтому в бою с Хукером буду искать любую возможность завершить всё досрочно.

— Многие сейчас называют вас наследником Хабиба Нурмагомедова в лёгком весе. Вас устраивает такое сравнение или вы бы предпочли, чтобы подобные параллели не проводили?

— Сложно сказать. Я хочу быть как Хабиб, мы много тренируемся вместе, он сильно поддерживает меня. На меня это не давит. Я просто рад, что такой парень стоит у меня за спиной.

— Какую роль он сыграл в подготовке к бою?

— У Хабиба огромный опыт. Он и Хавьер Мендес для меня как главные тренеры: составляют план тренировок, много помогают в подготовке. Нурмагомедов — не просто спарринг-партнёр, он даёт нечто большее.

— Мендес говорил, что в одном из спаррингов вы выиграли раунд у Хабиба. Это правда так?

— Таких дуэлей на тренировках было очень много, и все они проходили без судей. Может, оценивал сам Мендес? Когда Хабиб готовился и получал нового партнёра (в течение одной спарринг-сессии), то тяжело было с каждым выкладываться на 100%. Наверное, были раунды, которые остались за мной.

— Когда с Нурмагомедовым было сложнее бороться: до или после того, как он закончил карьеру?

— Сейчас Хабиб весит около 90 кг, поэтому сражаться с ним в партере бывает очень тяжело.

— Какой у вас обычно вес в межсезонье?

— Раньше было 83—84 кг, сейчас 81—82. Я стал более профессиональным бойцом и не ем еду, которая не приносит пользу.

— В двух последних поединках вы взяли верх досрочно. За счёт чего можете справиться с Хукером?

— Я вижу, что могу завершить битву в партере. Считаю, что Хукер не обладает хорошими навыками в грэпплинге. Также буду стараться раздёргивать его в стойке и бить. В ММА каждый удар может стать последним.

— Как вы оцениваете свои навыки в стойке против Хукера?

— Я могу с любым посоревноваться в ударной технике и порадовать публику. Но это же ММА, у меня борьба на хорошем уровне, спокойно могу переводить своих оппонентов на настил и заканчивать бои. Должен использовать свои сильные стороны.

— На ваш взгляд, Хукер входит в тройку сильнейших ударников лёгкого дивизиона UFC?

— Не знаю, быть может в пятёрку или семёрку.

— Кто занимает первое место?

— Чарльз Оливейра очень хорош, сильно прибавил. Все из топ-5 рейтинга умеют драться в стойке. Не бывает такого, что боец оказывается в пятёрке сильнейших и не умеет бить.

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— Как думаете, вы получите звание первого претендента в случае победы на UFC 267?

— Впереди ещё поединки Оливейры с Дастином Порье и Майкла Чендлера с Джастином Гэтжи. Если выиграем я, Оливейра и Чендлер, то кто будет драться за пояс? Не думаю, что их реванш будет хорошей идеей. Меня же не надо спрашивать, я буду готов.

— Если вам не дадут титульный бой, нет ли желания подраться за большие деньги? С Конором Макгрегором, например?

— Нет. Хочу побыстрее забрать пояс. Это и будет денежный бой.

— Как думаете, вы смогли бы конкурировать с представителями полусреднего веса?

— Да, думаю, по навыкам я им ничем не уступаю. Просто эти ребята чуть побольше, они весят по 90 кг. Мне тяжело столько набрать. Но семь килограммов не имели бы разницы. Я работал с топ-бойцами на тренировках в Лас-Вегасе, у меня с ними проблем не было.

— Есть понимание, когда вы проведёте следующий поединок?

— Думаю, мне предложат вернуться в клетку в начале 2022 года.