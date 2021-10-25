Махачев — о возможном бое с Макгрегором: спортивного интереса нет, но можно хорошо заработать

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Россиянин Ислам Махачев прокомментировал информацию о возможном поединке с ирландцем Конором Макгрегором в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Махачев — о возможном бое с Макгрегором: спортивного интереса нет, но можно хорошо заработать
  • © Mike Lawrie / Staff
  • Gettyimages.ru

«Если быть честным, то никакого спортивного интереса уже нет. Просто на этом бое можно хорошо заработать», — цитирует Махачева «Известия».

30 октября Махачев сразится с Дэном Хукером на турнире UFC 267. На счету 30-летнего Махачева 20 побед и одно поражение.

Макгрегор в последнем своём поединке в январе проиграл Дастину Порье техническим нокаутом.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что Махачев заслужит бой за титул, если победит Хукера.

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