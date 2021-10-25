Махачев — о возможном бое с Макгрегором: спортивного интереса нет, но можно хорошо заработать
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«Если быть честным, то никакого спортивного интереса уже нет. Просто на этом бое можно хорошо заработать», — цитирует Махачева «Известия».
30 октября Махачев сразится с Дэном Хукером на турнире UFC 267. На счету 30-летнего Махачева 20 побед и одно поражение.
Макгрегор в последнем своём поединке в январе проиграл Дастину Порье техническим нокаутом.
Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что Махачев заслужит бой за титул, если победит Хукера.