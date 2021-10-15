Нурмагомедов считает, что Махачев заслужит бой за титул, если победит Хукера

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил перспективы Ислама Махачева в промоушене.
Нурмагомедов считает, что Махачев заслужит бой за титул, если победит Хукера
  • Reuters

«До боя Ислама осталось две недели. У него очень хороший соперник из Новой Зеландии, шестой номер в мире. Я верю, что после того, как Ислам финиширует его, он будет заслуживать бой за титул», — цитирует Нурмагомедова Fight Time.

Турнир UFC 267 состоится в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Махачев сразится с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером.

Изначально Махачев должен был драться на UFC 267 с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом, но тот снялся с боя.

Ранее Вячеслав Василевский высказался по поводу предстоящего боя между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

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