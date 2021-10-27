Нурмагомедов рассказал, что мешает Махачеву выйти на новый уровень в UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о карьерных перспективах Ислама Махачева.

«Махачев — крутой боец, один из лучших в мире. Прямо сейчас он входит в десятку лучших рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории. Однако Ислам слишком молчаливый, он не любит много говорить. Я и Даниэль Кормье стараемся его подталкивать в этом направлении. После боя с Хукером ему надо вызвать чемпиона. В начале следующего года Махачев должен подраться с победителем поединка между Дастином Порье и Чарльзом Оливейрой», — заявил Нурмагомедов в подкасте Даниэля Кормье.

Поединок Махачева и Хукера пройдёт 30 октября в основном карде UFC 267.

Ранее Тухугов рассказал, в каких навыках Усман Нурмагомедов интереснее Хабиба.