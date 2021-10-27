Тухугов рассказал, в каких навыках Усман Нурмагомедов интереснее Хабиба

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугов сравнил навыки экс-чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и его двоюродного брата Усмана.
Тухугов рассказал, в каких навыках Усман Нурмагомедов интереснее Хабиба
  • Reuters

«Борцовские навыки Усмана Нурмагомедова? Я с ним в спаррингах всегда нервничаю. У него необычная техника, он очень хорошо защищается от борьбы. У него хорошая тактика, а на спаррингах хорошо себя чувствует, уверенно. Согласен ли я, что он талантливее Хабиба? Если взять ударную технику, в стойке он лучше. Но вообще, как боец, Хабиб другого уровня. Хабиб лучше любого из нашей команды. Но в стойке Усман интересный», — цитирует Тухугова «Чемпионат».

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году, оставшись непобеждённым — 29 побед в 29 поединках. У 23-летнего Усмана 14 поединков, в которых он также неизменно побеждал.

Ранее Емельяненко поблагодарил Нурмагомедова за тёплые слова после победы над Джонсоном.

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