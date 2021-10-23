Махачев дал прогноз на титульный бой UFC Оливейра — Порье

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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поделился ожиданиями от титульного поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 269 между чемпионом промоушена в лёгкой весовой категории бразильцем Чарльзом Оливейрой и Дастином Порье из США.

«Мне без разницы, у кого останется пояс. На кого поставил бы? Думаю, на Дастина», — цитирует Махачева РИА Новости.

При этом он отметил, что оба бойца прекрасно работают в стойке, а Порье извлёк правильные уроки из последнего поражения Хабибу Нурмагомедову.

Напомним, что в своём последнем поединке американец одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором техническим нокаутом в первом раунде. Макгрегор сломал ногу и не смог продолжить бой.

Оливейра стал чемпионом UFC, победив американца Майкла Чендлера.

Поединок Оливейры против Порье пройдёт 11 декабря. Он станет главным событием шоу UFC 269 в Лас-Вегасе (США).

Ранее глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил шансы россиянина Фёдора Емельяненко в поединке Bellator с американцем Тимоти Джонсоном.

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