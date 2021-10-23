Махачев дал прогноз на титульный бой UFC Оливейра — Порье
«Мне без разницы, у кого останется пояс. На кого поставил бы? Думаю, на Дастина», — цитирует Махачева РИА Новости.
При этом он отметил, что оба бойца прекрасно работают в стойке, а Порье извлёк правильные уроки из последнего поражения Хабибу Нурмагомедову.
Напомним, что в своём последнем поединке американец одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором техническим нокаутом в первом раунде. Макгрегор сломал ногу и не смог продолжить бой.
Оливейра стал чемпионом UFC, победив американца Майкла Чендлера.
Поединок Оливейры против Порье пройдёт 11 декабря. Он станет главным событием шоу UFC 269 в Лас-Вегасе (США).
Ранее глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил шансы россиянина Фёдора Емельяненко в поединке Bellator с американцем Тимоти Джонсоном.