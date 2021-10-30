Ян победил Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе

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Российский боец смешанного стиля Пётр Ян одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном в поединке за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Схватка стала со-главным событием турнира в столице ОАЭ. Поединок продолжался все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу отечественного спортсмена — 49:46.

Для 28-летнего Яна эта победа стала 16-й при двух поражениях. Сэндхаген проиграл четвёртый раз в карьере при 14 выигранных боях.

Теперь Петру должны предоставить титульный поединок с чемпионом организации в его весовой категории Алджэмейном Стерлингом, с которым он и должен был драться на UFC 267 изначально.

Ранее сообщалось, что россиянин Ислам Махачев победил новозеландца Дэна Хукера в первом раунде с помощью болевого приёма на UFC 267.

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