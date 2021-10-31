Победы Анкалаева и Волкова, возвращение Чимаева и триумф Тейшейры в 42 года: чем запомнился UFC 267

В Абу-Даби завершился турнир UFC 267. Помимо Петра Яна и Ислама Махачева, на нём выступили ещё семеро российских бойцов. Магомед Анкалаев и Александр Волков выиграли единогласными решениями судей, а Зубайра Тухугов одержал юбилейную, 20-ю победу в карьере. Помимо прочего, швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев досрочно взял верх над китайцем Ли Джинглиангом и триумфально вернулся после годичного отсутствия, а бразилец Гловер Тейшейра «задушил» Яна Блаховича и в 42 года завоевал титул чемпиона.

Битва Дураева с Копыловым и первое поражение Гамзатова

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата в Абу-Даби мог смело считаться достойным ответом первому в истории московскому шоу Bellator. Пусть он и проходил не в России, но почти треть от общего числа его участников составляли отечественные бойцы. И их могло быть ещё больше, если бы не отмена поединка между Магомедом Мустафаевым и Дамиром Исмагуловым. Спортсмен из Дагестана был готов совершить возвращение в октагон после 20-месячного отсутствия, но помешал оппонент. Экс-чемпион M-1 Global провалил взвешивание: на 3,4 кг превысил лимит лёгкой категории и чуть было не потерял сознание во время процедуры. В итоге матчмейкеры не разрешили ему драться.

Так или иначе, открывать программу UFC 267 предстояло другому российскому бойцу. Как и Мустафаев, представитель наилегчайшего веса Тагир Уланбеков последний раз бился ещё в 2020 году — правда, не в феврале, а в октябре. Тем не менее простой всё равно был более чем солидным, вследствие чего его состояние вызывало серьёзные опасения. Так называемую ржавчину ещё никто не отменял, да и противник был не самым простым. Несмотря на то что Аллан Насименто только лишь дебютировал в крупнейшем MMA-промоушене, он вполне мог удивить одноклубника Хабиба Нурмагомедова.

С ходу стало ясно, что Насименто уступает Уланбекову как в ударных, так и в борцовских навыках, зато может многое противопоставить ему в партере. Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу ещё в первой пятиминутке чуть было не поймал оппонента на армбар, а затем, попавшись на гильотину, героически выбрался из неё. А в продолжение схватки у Аллана появлялось всё больше возможностей воспользоваться своими навыками в грэпплинге. Тагир заметно замедлился и, даже когда переводил соперника на настил, там оказывался крайне уязвимым, причём не только для болевых, но и для коротких ударов локтями. Естественно, сам он обозначал активность и атаковал как голову, так и корпус. Но не сказать чтобы эти попадания наносили серьёзный ущерб.

По итогам дуэли могло сложиться двоякое впечатление. Уланбеков больше 12 минут провёл в позиции сверху, но пропустил слишком много ударов в партере и несколько раз чуть не попал на болевой. Насименто был близок к тому, чтобы исполнить кимуру и треугольник, но россиянин каждый раз вырывался. Поэтому неудивительно, что мнение судей разделилось. Один отдал предпочтение бразильцу, в то время как двое других встали на сторону россиянина. Тагир не без труда, но всё же выиграл второй бой в UFC и сохранил место в топ-15 рейтинга наилегчайшего веса.

В отличие от Уланбекова, двое следующих бойцов решили не доводить дело до решения жюри и завершили свои поединки досрочно. Андре Петроски доминировал над Ю Яозонгом на протяжении неполных трёх раундов, а за 14 секунд до гонга всё же поймал того на ручной треугольник. Однако всё равно остался в тени Лерона Мёрфи. Бывший противник Зубайры Тухугова заметил, что Макван Амирхани готовится пройти в ноги, и пробил коленом в голову. Нокаут получился настолько эффектным и одновременно тяжёлым, что англичанин потребовал денежный бонус за «Выступление вечера», а финн долгое время не мог прийти в себя.

Досрочно завершилась и битва между Шамилем Гамзатовым и Михалом Олексейчуком. Непобеждённый россиянин имел за плечами 14 профессиональных боёв и удачный дебют в UFC, но фаворитом всё равно не считался. Во многом из-за того же пресловутого простоя. Сначала коронавирус, а затем и проблемы с визой вывели его из игры почти на два года. Можно сказать, что он был в схожей с Уланбековым ситуации, но разница в том, что ему предстояла встреча с гораздо более опытным и мастеровитым соперником.

И это стало ключевым фактором. Олексейчук захватил инициативу и заставил Гамзатова работать в удобном ему темпе и на комфортной дистанции. На протяжении 3 минут 31 секунды тот находился под колоссальным давлением, что заставляло его отходить к сетке и постоянно защищаться. Мало того, что ему было неудобно биться в такой манере, так ещё и вскрылись проблемы с функционалкой. Причём сложно однозначно сказать, что было тому виной — пропущенный прямой в солнечное сплетение или быстрый темп схватки. Если смотреть на число значимых попаданий (32:35), может сложиться впечатление, что битва было равной. Но на деле Михал был гораздо увереннее в себе и острее, что в конце концов и принесло ему успех. Комбинация из джеба и апперкота в лоб сбили Шамиля с ног, а затем последовало добивание.

До завершения разогрева были запланированы ещё две схватки с участием российских бойцов, но до этого внимание зрителей привлекли действия отечественного арбитра. Вячеслав Киселёв судил сражение между Элизеу Залески дос Сантосом и Бенуа Сен-Дени и имел более чем достаточно оснований остановить его уже в середине второго раунда. Бразилец избивал непобеждённого француза, с трудом державшегося на ногах, но рефери по непонятным причинам отказывался вмешиваться. И это вызвало недовольство не только комментировавшего шоу Дэниела Кормье, но и рефери Марка Годдарда.

В результате поединок продлился все запланированные 15 минут, а преимущество Залески по ударам оказалось более чем двукратным — 149:67. Сен-Дени чудом дотерпел до конца, получил огромный ущерб здоровью и проиграл единогласным решением судей, а Киселёва отстранили от дальнейшей работы на турнире.

Смелость и крепость духа продемонстрировал и Роман Копылов. В преддверии заключительного раунда экс-чемпион Fight Nights Global находился на грани поражения. Если первую пятиминутку он провёл относительно неплохо, то по ходу следующей пропустил тейкдаун и оказался в стихии Альберта Дураева. Тот безраздельно доминировал в партере, что нашло отражение на лице его оппонента в виде сломанного носа и неприятных рассечений. А на последних секундах бывший обладатель титула ACA и вовсе набросил удушающий сзади, но соперника спас гонг.

Однако в перерыве Копылов нашёл в себе силы продолжать и в последнем отрезке на равных сражался с Дураевым. Он защитился от нескольких проходов в ноги, а особенно запоминающимся получился трюк в стиле Деррика Льюиса. Роман опустил руки и усыпил бдительность Альберта, после чего нанёс мощнейший левый боковой. В концовке он сам провёл тейкдаун и даже некоторое время пробыл в положении сверху, но развить успех не сумел и проиграл единогласным решением судей.

Таким же образом свою 20-ю победу в карьере одержал Зубайра Тухугов. Битва с Рикардо Рамосом была равной и ожесточённой и в основном проходила в стойке, где первым номером работал россиянин. И делал это довольно уверенно, не считая пропущенного удара локтем с разворота в первой пятиминутке. Плюс ко всему в концовках он регулярно пытался переводить бразильца на канвас. И хоть это не имело развития, но оказывало влияние на судей. Все трое впоследствии и отдали Тухугову два раунда из трёх, что позволило ему реабилитироваться за поражение от Хакима Даводу в сентябре 2020-го.

Успехи россиян и сенсация от Тейшейры

Основной кард турнира UFC 267 в Абу-Даби также изобиловал схватками с участием российских бойцов. Помимо Петра Яна и Ислама Махачева, в клетку вошли ещё двое россиян. Первым из них стал Магомед Анкалаев, которому предстояла встреча с бывшим претендентом на титул в полутяжёлом весе Волканом Оздемиром. Победа над ним практически гарантировала попадание в топ-5 и укрепление в элите дивизиона.

И Анкалаев без особых проблем справился со своей задачей. Он с ходу поставил противника в тяжёлое положение, приняв решение драться в левосторонней стойке. Для Оздемира это было если и не неожиданно, то явно неудобно, а впоследствии чуть было не привело к его досрочному поражению. Точный левый прямой отправил его в канвас, но швейцарец сумел восстановиться.

Однако найти свой ритм и дистанцию Оздемир так и не смог. Анкалаев обстреливал его издали, был точнее в разменах, а в одном из них и вовсе рассёк оппоненту левую бровь. Рана оказалась очень глубокой, и кровь стала заливать глаз. В таких условиях на равных конкурировать с седьмым номером рейтинга было практически невозможно. Третий раунд превратился в простую формальность. Магомед уверенно контролировал ход дуэли и без особых проблем завершил её в свою пользу.

Но если Анкалаев выиграл седьмой поединок подряд, то Александр Волков лишь вернулся на победные рельсы. В противостоянии экс-чемпионов M-1 Global россиянин оказался сильнее Марчина Тыбуры и закрыл поражение от Сирила Гана. Бой также продлился всю дистанцию, но получился не таким однозначным. Во многом из-за второго раунда, в котором Волков заметно сбавил и позволил поляку перехватить инициативу.

Два остальных отрезка остались за Драго. Тот, хоть и вынужденный действовать вторым номером, был точнее и острее в своих атаках. Тыбура скорее использовал их для сближения и попыток завязаться в клинче, чтобы затем провести тейкдаун. Однако в этот вечер ни одна из 16 попыток повалить Волкова не увенчалась успехом.

«В стойке я делал свою обычную работу. Главным для победы было не дать возможности сопернику пройти (в ноги. — RT). Он достаточно крепкий боец. И даже когда Марчин проигрывает в стойке, то всегда делает проход. Задача в этом лагере была как можно больше защищаться от борьбы. Задача выполнена на 100%», — признался тяжеловес.

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Также основной кард запомнился двумя досрочными победами. Хамзат Чимаев триумфально вернулся в клетку после 13 месяцев отсутствия и не оставил шансов Ли Джинглиангу. Китаец продержался всего 3 минуты 16 секунд, а швед чеченского происхождения выиграл с поразительной лёгкостью. В процессе проведения броска он даже успел обратиться к Дане Уайту, а в партере и вовсе не встретил никакого сопротивления. С третьей попытки он сумел должным образом обхватить шею противника и довести до логического окончания попытку удушения сзади.

Но главным событием стала феноменальная победа 42-летнего Гловера Тейшейры. В последний раз бразилец дрался за титул в апреле 2014-го, после чего не завоёвывал статус первого претендента. И неудивительно, что на этот раз мало кто отдавал ему предпочтение. К 38 годам Ян Блахович достиг пика формы и шёл на серии из пяти побед подряд.

И если доминирование Тейшейры в партере было вполне ожидаемым, то превосходство в стойке вряд ли можно было предугадать. Первый раунд он провёл в позиции сверху, а во втором загнал поляка к сетке и попал левым боком в челюсть. Блахович устоял на ногах и даже ответил размашистой серией попаданий, но вскоре вновь был повален на канвас. И на этот раз Гловер с лёгкостью пробрался в бэк-маунт и провёл удушающий, став вторым самым возрастным чемпионом в истории UFC. По этому показателю он уступает лишь Рэнди Кутюру, удерживавшему звание в 45 лет.