Глава UFC заявил, что следующим соперником Яна станет Стерлинг

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что намерен организовать поединок между действующим чемпионом организации в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом и российским бойцом Петром Яном.

«Следующий соперник Яна — Стерлинг. Это бой за объединение. Ян в поединке с Кори был прекрасен, этого парня трудно остановить», — приводит слова Уайта «Матч ТВ».

Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Для 28-летнего россиянина эта победа стала 16-й при двух поражениях.

Изначально Пётр должен был провести бой со Стерлингом, но схватка сорвалась из-за травмы у спортсмена из США.

Ранее сообщалось, что бой Яна и Сэндхагена признан лучшим поединком вечера на UFC 267.