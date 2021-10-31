Глава UFC заявил, что следующим соперником Яна станет Стерлинг
«Следующий соперник Яна — Стерлинг. Это бой за объединение. Ян в поединке с Кори был прекрасен, этого парня трудно остановить», — приводит слова Уайта «Матч ТВ».
Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Для 28-летнего россиянина эта победа стала 16-й при двух поражениях.
Изначально Пётр должен был провести бой со Стерлингом, но схватка сорвалась из-за травмы у спортсмена из США.
Ранее сообщалось, что бой Яна и Сэндхагена признан лучшим поединком вечера на UFC 267.