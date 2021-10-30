Харитонов оценил победу Волкова над Тыбурой на UFC 267

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал победу соотечественника Александра Волкова над поляком Марчином Тыбурой в поединке главного карда турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 267.

«Никто в этом особо не рисковал, Тыбура даже больше это делал. Саша ловил поляка на контратаках, перехватывал, где-то не давал перевести поединок в партер. Первый раунд был за Волковым, второй — за Тыбурой, а третий — снова за Сашей, вот и всё. Он выиграл, но я не кайфанул от боя. Не тот это соперник. Сам по себе люблю, когда адреналин, обмен жёсткими ударами, а здесь такого не было. Саня потихонечку, аккуратно выиграл. Молодец! Поздравляю, но я люблю, чтобы была рубка», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

Волков победил Тыбуру единогласным решением судей.

Ранее Волков рассказал о своём плане на бой с Тыбурой.

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