Нурмагомедов посадил Хасбика на плечи в октагоне после победы Махачева

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов после победы соотечественника Ислама Махачева над новозеландцем Дэном Хукером вышел в октагон с блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.

Ролик опубликован в Twitter-аккаунте ESPN MMA.

Нурмагомедов вышел в октагон вместе с блогером и посадил Хасбика на плечи.

Хасбулла Магомедов прилетел на турнир UFC 267, чтобы поддержать Махачева в бою с Хукером.

Напомним, что Махачев досрочно победил Хукера благодаря болевому приёму на руку в первом раунде — новозеландец сдался после кимуры. Для 30-летнего отечественного спортсмена эта победа стала 21-й в карьере при одном поражении, причём сейчас у него серия из девяти выигранных боёв подряд.

Ранее Махачев заявил о намерении стать чемпионом UFC в лёгком весе.