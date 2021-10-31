Нурмагомедов посадил Хасбика на плечи в октагоне после победы Махачева

Короткая ссылка
Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов после победы соотечественника Ислама Махачева над новозеландцем Дэном Хукером вышел в октагон с блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.

Ролик опубликован в Twitter-аккаунте ESPN MMA.

Нурмагомедов вышел в октагон вместе с блогером и посадил Хасбика на плечи.

Хасбулла Магомедов прилетел на турнир UFC 267, чтобы поддержать Махачева в бою с Хукером.

Напомним, что Махачев досрочно победил Хукера благодаря болевому приёму на руку в первом раунде — новозеландец сдался после кимуры. Для 30-летнего отечественного спортсмена эта победа стала 21-й в карьере при одном поражении, причём сейчас у него серия из девяти выигранных боёв подряд.

Ранее Махачев заявил о намерении стать чемпионом UFC в лёгком весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить