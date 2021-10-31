Нурмагомедов посадил Хасбика на плечи в октагоне после победы Махачева
Ролик опубликован в Twitter-аккаунте ESPN MMA.
Нурмагомедов вышел в октагон вместе с блогером и посадил Хасбика на плечи.
Хасбулла Магомедов прилетел на турнир UFC 267, чтобы поддержать Махачева в бою с Хукером.
Напомним, что Махачев досрочно победил Хукера благодаря болевому приёму на руку в первом раунде — новозеландец сдался после кимуры. Для 30-летнего отечественного спортсмена эта победа стала 21-й в карьере при одном поражении, причём сейчас у него серия из девяти выигранных боёв подряд.
Ранее Махачев заявил о намерении стать чемпионом UFC в лёгком весе.
Khabib put Hasbulla on his shoulders 🙌 #UFC267pic.twitter.com/cZfVWXhB3G— ESPN MMA (@espnmma) October 30, 2021