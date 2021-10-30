Махачев: я пришёл в UFC за поясом

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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев заявил о намерении стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

«Теперь время настало. Раньше были соперники из топ-15, топ-10, но Хукер — шестой номер рейтинга. Пришло время поговорить. Победная серия из девяти боёв. Я готов к титульному поединку. Пожалуйста, кто угодно, не имеет значения. Этот дивизион заснул. Я работаю тяжело и заставлю работать этот дивизион», — сказал Махачев поле боя.

Также российский боец добавил, что его борцовские навыки являются лучшими в дивизионе.

«Когда я перевёл Хукера в партер, я знал, что могу финишировать его когда угодно. Мой уровень борьбы намного лучше, чем у всех этих парней в дивизионе. Чендлер, Гэтжи и прочие — уже старые. Они выигрывают, проигрывают и возвращаются. Они просто занимаются бизнесом. Я же пришёл сюда за поясом, чтобы удерживать его надолго», — добавил Махачев.

Ранее сообщалось, что Махачев победил Хукера в первом раунде с помощью болевого приёма на UFC 267.

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