Стерлинг отреагировал на победу Яна над Сэндхагеном

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг отреагировал на победу российского бойца смешанного стиля Петра Яна над Кори Сэндхагеном.

«Блестящий бой, мужики! Для меня: 48:47 за Яна. Ты заслужил свою первую порку! Отдыхай, наслаждайся проделанной работой. Скоро увидимся!» — написал Стерлинг в Twitter.

Ян победил Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Для 28-летнего россиянина эта победа стала 16-й при двух поражениях.

Изначально Пётр должен был провести бой-реванш со Стерлингом.

Ранее Сэндхаген признал, что был слабее Яна в бою на UFC 267.

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