Стерлинг отреагировал на победу Яна над Сэндхагеном
«Блестящий бой, мужики! Для меня: 48:47 за Яна. Ты заслужил свою первую порку! Отдыхай, наслаждайся проделанной работой. Скоро увидимся!» — написал Стерлинг в Twitter.
Ян победил Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Для 28-летнего россиянина эта победа стала 16-й при двух поражениях.
Изначально Пётр должен был провести бой-реванш со Стерлингом.
Ранее Сэндхаген признал, что был слабее Яна в бою на UFC 267.