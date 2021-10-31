Дядя Хабиба: Ян доказал, что является самым сильным в дивизионе

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал победу россиянина Петра Яна над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

«Я в восторге от боя Петра Яна. Он большой молодец, очень грамотно провёл бой. Он говорит, что является самым сильным бойцом в своём дивизионе и доказывает всем это. Вчерашняя победа над Кори показала нам всё, на что способен Ян. Поздравляю его с победой», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Для 28-летнего россиянина эта победа стала 16-й при двух поражениях.

Ранее Вячеслав Василевский поделился впечатлениями от выступления россиян на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).