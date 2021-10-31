Василевский: это был важный момент, когда Хабиб сказал Махачеву перекрыть голову

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Российский боец MMA Вячеслав Василевский поделился впечатлениями от выступления своих соотечественников на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).
Василевский: это был важный момент, когда Хабиб сказал Махачеву перекрыть голову
  • © AP Photo/John Locher

«Результаты боёв для меня были ожидаемы. Думаю, многие понимали, что Волков выиграет у Тыбуры. По большому счёту Марчин — не мастер переводов, он мастер джиу-джитсу. Вот и Волкова Тыбура не смог перевести ни разу. Если говорить про Яна, то соперник был сильный: показалось, что дал Петру тяжёлый бой. Сэндхаген был неудобен, Петя долго не мог подстроиться под него», — цитирует Василевского «Чемпионат».

Он добавил, что мало кто сомневался в Петре Яне. Василевский также поделился впечатлениями от боя Ислама Махачева.

«Что касается Махачева, то у него первая же попытка тейкдауна увенчалась успехом. Подсказки Хабиба у клетки обеспечили победу Махачеву? Это был важный момент, когда Хабиб сказал Исламу перекрыть голову. Подсказка была актуальной», — заключил Василевский.

Ранее Татьяна Тарасова восхитилась победой Яна над Сэндхагеном на турнире UFC 267.

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