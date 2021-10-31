Махачев рассказал о разговоре с Уайтом после боя с Хукером

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал о разговоре с президентом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даной Уайтом после победы над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

«Я сказал Уайту, что нужно менять что-то в этом дивизионе. Вроде согласился. Это связано с титульным боем? Не знаю, посмотрим, что будет», — цитирует Махачева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Махачев досрочно победил Хукера благодаря болевому приёму на руку в первом раунде — новозеландец сдался после кимуры. Для 30-летнего отечественного спортсмена эта победа стала 21-й в карьере при одном поражении, причём сейчас у него серия из девяти выигранных боёв подряд.

Ранее Махачев рассказал, почему после победы над Хукером побежал к Хасбику.