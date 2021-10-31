Ян заявил, что хочет подраться с американским бойцом Диллашоу

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян выразил желание с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Ти Джеем Диллашоу.

«Что касается Стерлинга — это уже вопрос к руководству лиги. Я побил его раз. В принципе, я его побил. Он бегает сейчас. Диллашоу болтает о легитимности моего титула. Но сам он читер, пойманный. Я бы хотел его побить», — цитирует Яна «Чемпионат».

Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Для 28-летнего россиянина эта победа стала 16-й при двух поражениях.

Ранее глава UFC заявил, что следующим соперником Яна станет чемпион организации в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.