Ян — о прибытии в США: впереди акклиматизация и сгонка веса

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян прибыл в США для участия в турнире UFC 273 в Джексонвилле на арене VyStar Veterans Memorial.

«Всем привет! Добрались до Америки! Впереди акклиматизация, сгонка веса — и в бой! 9 апреля я докажу, что я лучший в мире!» — написал Ян в Instagram*.

10 апреля в рамках турнира UFC 273 состоится поединок между Петром Яном и действующим обладателем полноценного титула организации американцем Алджамейном Стерлингом.

Ян потерял чемпионский пояс UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта 2021 года. В четвёртом раунде российский боец нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, из-за чего был дисквалифицирован. После этого между ними должен был пройти реванш 5 марта, но из-за травмы Стерлинг не вышел на бой. В связи с этим россиянин подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.

Ранее Стерлинг поприветствовал российского бойца Петра Яна в США.

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