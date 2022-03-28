Стерлинг — Яну: наконец-то похороню тебя
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«Я наконец-то похороню тебя», — написал Стерлинг в комментариях.
На данный момент Ян и Стерлинг готовятся к реваншу, который должен пройти на турнире по смешанным единоборствам UFC 273.
Напомним, что бой между Яном и Стерлингом проходил в марте 2021 года. Победу в том поединке одержал американец после дисквалификации Яна из-за запрещённого удара коленом. 30 октября 2021 года российский боец победил Кори Сэндхагена и завоевал пояс временного чемпиона.
Ранее сообщалось, что Блэйдс победил Дакаса в главном бою турнира UFC в Колумбусе.