Стерлинг — Яну: наконец-то похороню тебя

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Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг ответил в социальных сетях на запись о прибытии российского бойца Петра Яна в США.
Стерлинг — Яну: наконец-то похороню тебя
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Я наконец-то похороню тебя», — написал Стерлинг в комментариях.

На данный момент Ян и Стерлинг готовятся к реваншу, который должен пройти на турнире по смешанным единоборствам UFC 273.

Напомним, что бой между Яном и Стерлингом проходил в марте 2021 года. Победу в том поединке одержал американец после дисквалификации Яна из-за запрещённого удара коленом. 30 октября 2021 года российский боец победил Кори Сэндхагена и завоевал пояс временного чемпиона.

Ранее сообщалось, что Блэйдс победил Дакаса в главном бою турнира UFC в Колумбусе.

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