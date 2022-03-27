Блэйдс победил Дакаса в главном бою турнира UFC в Колумбусе
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31-летний боец из Иллинойса во втором раунде нокаутировал своего соперника.
Бой прошёл в Колумбусе (штат Огайо, США).
Немногим ранее российский боец смешанных единоборств в наилегчайшем весе Аскар Аскаров потерпел поражение от Кая Кара-Франса. Боец из Новой Зеландии победил единогласным решением судей. Поединок продлился три раунда.
Ранее сообщалось, что Олег Борисов одолел Магомеда Бибулатова и завоевал титул чемпиона ACA в легчайшем весе.