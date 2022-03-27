Блэйдс победил Дакаса в главном бою турнира UFC в Колумбусе

Американец Кёртис Блэйдс одержал победу над своим соотечественником Крисом Дакасой в главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 205.

31-летний боец из Иллинойса во втором раунде нокаутировал своего соперника.

Бой прошёл в Колумбусе (штат Огайо, США).

Немногим ранее российский боец смешанных единоборств в наилегчайшем весе Аскар Аскаров потерпел поражение от Кая Кара-Франса. Боец из Новой Зеландии победил единогласным решением судей. Поединок продлился три раунда.

Ранее сообщалось, что Олег Борисов одолел Магомеда Бибулатова и завоевал титул чемпиона ACA в легчайшем весе.