Блэйдс победил Дакаса в главном бою турнира UFC в Колумбусе

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Американец Кёртис Блэйдс одержал победу над своим соотечественником Крисом Дакасой в главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 205.
Блэйдс победил Дакаса в главном бою турнира UFC в Колумбусе
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31-летний боец из Иллинойса во втором раунде нокаутировал своего соперника.

Бой прошёл в Колумбусе (штат Огайо, США).

Немногим ранее российский боец смешанных единоборств в наилегчайшем весе Аскар Аскаров потерпел поражение от Кая Кара-Франса. Боец из Новой Зеландии победил единогласным решением судей. Поединок продлился три раунда.

Ранее сообщалось, что Олег Борисов одолел Магомеда Бибулатова и завоевал титул чемпиона ACA в легчайшем весе.

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