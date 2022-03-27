Борисов одолел Бибулатова и завоевал титул чемпиона ACA в легчайшем весе
Поединок прошёл на турнире ACA 138 в Грозном и продолжался все пять раундов. В итоге Борисов выиграл единогласным решением судей.
Для Бибулатова это была первая защита титула, а Борисов третий раз в карьере дрался за чемпионский пояс, но впервые стал победителем.
Для Борисова эта победа стала 24-й в карьере при шести поражениях и одной ничьей. Бибулатов потерпел третье поражение в MMA при 18 победах.
Ранее Салимгерей Расулов нокаутировал американца Тони Джонсона и стал новым чемпионом ACA в тяжёлом весе.