Ян — о бое со Стерлингом: он не будет форсировать события с первого раунда

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян оценил свои шансы на победу в поединке-реванше с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом из США.

«Думаю, что Стерлинг извлёк урок. В реванше он будет менее форсировать события, как он это делал с первого раунда. Для меня просто важно выйти и побить его. Закрыть этот вопрос для общественности и себя, вернуть пояс и двигаться дальше», — сказал Ян на YouТube-канале UFC Embedded.

По словам Яна, тренировочный лагерь в Таиланде прошёл по плану. Боец дал понять, что в данный момент идёт заключительный этап подготовки к поединку.

«Сейчас сгонка веса. В целом всё отлично, заряжен, как всегда», — заключил он.

10 апреля в рамках турнира UFC 273 состоится поединок между Яном и Стерлингом.

Ян потерял чемпионский пояс UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 7 марта 2021 года. В четвёртом раунде российский боец нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, из-за чего был дисквалифицирован. Реванш должен был пройти 5 марта, но из-за травмы Стерлинг не вышел на бой. В связи с этим россиянин подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.

Ранее сообщалось, что Ян прибыл в США для участия в турнире UFC 273 в Джексонвилле на арене VyStar Veterans Memorial.