Тренер Яна: у нас нет никакой психологической войны со Стерлингом

Тренер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна по ударной технике Кайрат Нурмаганбетов рассказал об ожиданиях от боя-реванша с американцем Алджамейном Стерлингом — действующим обладателем полноценного титула организации.

«У нас нет никакой психологической войны со Стерлингом. Он там пробует как-то вывести Петра из себя, но это бесполезно. Холодная голова, холодный расчёт, чёткий план на бой — 9 апреля будут говорить кулаки Пети, а не язык», — цитирует Нурмаганбетова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

10 апреля в рамках турнира UFC 273 состоится поединок между Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом — действующим обладателем полноценного титула организации.

Ян потерял чемпионский пояс UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта 2021 года. В четвёртом раунде российский боец нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, из-за чего был дисквалифицирован. После этого между ними должен был пройти реванш 5 марта, но из-за травмы Стерлинг не вышел на бой. В связи с этим россиянин подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.

Ранее Стерлинг поприветствовал российского бойца Петра Яна в США.