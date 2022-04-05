Ян заявил, что верит в победу над Стерлингом в титульном бою UFC

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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), поделился ожиданиями от боя с Алджэмейном Стерлингом из США.
Ян заявил, что верит в победу над Стерлингом в титульном бою UFC
  • Legion-Media

«Представляю себе картину боя, представляю, что я его побеждаю, нокаутирую. У меня цель всегда одна и мысли — тоже. Я верю в свою победу и должен это делать. Если сам не веришь в себя, никто другой не поверит. Поэтому, безусловно, ты должен ставить себе чёткую цель, чёткий план», — цитирует Яна Sport24.

10 апреля в рамках турнира UFC 273 состоится поединок между Яном и Стерлингом.

Ян потерял чемпионский пояс UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 7 марта 2021 года. В четвёртом раунде российский боец нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, из-за чего был дисквалифицирован. После этого между ними должен был пройти реванш 5 марта, но из-за травмы Стерлинг не вышел на бой. В связи с этим россиянин подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.

Ранее сообщалось, что Ян прибыл в США для участия в турнире UFC 273 в Джексонвилле на арене VyStar Veterans Memorial.

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