Реванш Яна со Стерлингом, бой за титул Немкова и возвращение Хандожко: самые ожидаемые события апреля в MMA

Пётр Ян сразится с Алджэмейном Стерлингом за титул чемпиона UFC в легчайшем весе, а Вадим Немков померится силами с Кори Андерсоном в финале Гран-при Bellator. Сергей Хандожко проведёт первый поединок за 29 месяцев, а Хамзат Чимаев встретится с топ-соперником — экс-претендентом на пояс Гилбертом Бёрнсом. В свою очередь, Гаджи Омаргаджиев дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате, а Омари Ахмедов, Али Исаев и Денис Гольцов начнут выступление в новом сезоне PFL.

UFC 264

Дата и место проведения: 9 апреля, Джексонвилл (США).

Значимые бои: Александер Волкановски (ч) —Чэн Сон Джунг (титул в полулёгком весе),Алджэмейн Стерлинг (ч) — Пётр Ян (титулв легчайшем весе), Гилберт Бёрнс — Хамзат Чимаев, Алексей Олейник — Илир Латифи.

В начале месяца в Джексонвилле состоится очередной номерной турнир UFC, в рамках которого пройдёт один из самых ожидаемых поединков если не 2022 года в целом, то его первой половины. Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг встретятся в реванше, а его победитель не только заберёт титул чемпиона в легчайшем весе, но и поставит точку в длительной истории противостояния. После завершившегося скандалом первого боя соперники неоднократно оскорбляли друг друга в соцсетях и наверняка не изменят себе во время традиционной пресс-конференции. И не исключено, что в плане атмосферы она не будет уступать недавнему мероприятию с участием Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля.

Что касается самой битвы, то Ян является явным фаворитом сразу по нескольким причинам. В первой схватке он превзошёл Стерлинга во всех аспектах и за прошедший год точно не стал слабее. Подтверждением тому является хотя бы доминирующее выступление в сражении с Кори Сэндхагеном. При этом оценить состояние Алджэмейна очень сложно. Большую часть времени он потратил на восстановление после операции на шее и имел мало практики. Позитивным для него является разве что тот факт, что россиянин не сможет воспользоваться услугами большей части своей команды. Они не смогли получить визы на въезд в США.

Также по теме Запрещённый удар коленом и потеря титула: почему бой между Яном и Стерлингом завершился скандалом Пётр Ян не сумел успешно провести первую защиту титула UFC в легчайшем весе. В четвёртом раунде российский боец нанёс запрещённый удар...

Примечательно, что поединок между Яном и Стерлингом значится лишь вторым по значимости в карде шоу. Возглавлять его будут Александер Волкановски и Чэн Сон Джунг, которые поспорят за титул в полулёгком весе. Причём изначально австралиец должен был проводить третью защиту в сражении с Максом Холлоуэем, но тот получил травму, а в качестве замены был выбран южнокореец. И её сложно назвать равнозначной. В последних пяти боях Зомби одержал лишь три победы, а его жертвами стали либо середняки дивизиона, либо давно прошедший свой пик Фрэнки Эдгар.

Гораздо более интригующим выглядит битва Хамзата Чимаева с Гилбертом Бёрнсом. Представитель Швеции Чимаев считается одним из самых перспективных бойцов мира, а окончательно подтвердить это может уже в начале апреля. Если он справится с бывшим претендентом на титул, то наверняка сам получит возможность подраться за пояс с Камару Усманом. В противном случае позволит бразильцу сотворить одну из главных сенсаций турнира. Букмекеры дают меньше шансов на победу лишь вышеназванному Чэн Сон Джунгу.

На шоу в Джексонвилле переехала и встреча Алексея Олейника с Илиром Латифи. Изначально тяжеловесы должны были биться в Коламбусе, но швед снялся из-за проблем со здоровьем. Причём отмечалось, что дело не в коронавирусе. Так или иначе, некогда перспективный боец быстро пошёл на поправку.

Bellator 277

Дата и место проведения: 15 апреля, Сан-Хосе (США).

Значимые бои: Эйджей Макки (ч) — Патрисио Фрейре (титул в полулёгком весе), Вадим Немков (ч) — Кори Андерсон (титул в полутяжёлом весе).

Менее недели спустя в клетку войдёт российский чемпион ещё одного крупного американского промоушена. В Сан-Хосе пройдёт финальный поединок в рамках Гран-при полутяжёлого веса, в котором сразятся Вадим Немков и Кори Андерсон. Причём на кону будет стоять не только титул, но и $1 млн призовых.

Не исключено, что после этого боя Немков покинет Bellator. В феврале он уже напомнил, что грядущая схватка станет для него последней по действующему контракту с организацией, после чего он может задуматься о переходе в другой промоушен. И возможная победа над Андерсоном станет отличной рекомендацией для российского полутяжеловеса. Он провёл 15 поединков в UFC и в одно время считался одним из претендентов на трофей.

UFC Fight Night 206

Дата и место проведения: 16 апреля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Кайо Борральо — Гаджи Омаргаджиев.

Сутки спустя в UFC дебютирует ещё один перспективный россиянин. Как и многие другие, Гаджи Омаргаджиев попал в крупнейший MMA-промоушен через Dana White’s Contender Series, где одержал досрочную победу над Жансеем Силвой, а уже спустя пять месяцев получил возможность дебютировать в чемпионате. И снова против бразильца.

Кайо Борральо также бился на DWCS в 2021 году, но не смог с ходу впечатлить Дану Уайта, поэтому был вынужден войти в октагон дважды за 21 день. Однако это не смутило его. Вторую битву 178-сантиметровый боец провёл в полутяжёлой категории (до 93 килограммов) и был очень хорош, выиграв досрочно. С Омаргаджиевым он побьётся в привычном для себя среднем дивизионе и наверняка не станет для него лёгкой добычей. Он обладает быстрыми руками и довольно жёстким ударом. Вопрос лишь в том, сможет ли он устоять на ногах и продемонстрировать свои сильные стороны.

PFL #1

Дата и место проведения: 20 апреля, Арлингтон (США).

Значимые бои: Омари Ахмедов — Виктор Пешта.

В середине апреля стартует очередной сезон в Professional Fighters League. И на первом же шоу не обойдётся без участия россиян. Омари Ахмедов постарается реабилитироваться за провальный дебют в организации и увеличить шансы на попадание в плей-офф турнира в полутяжёлом весе. Его соперником станет другой ветеран UFC — Виктор Пешта.

При этом любопытно, что оба бойца большую часть карьеры провели в других категориях. Ахмедов преимущественно бился в средней, а Пешта — в тяжёлой. И нет никакой гарантии, что россиянину удастся найти ключи к превосходящему его в антропометрии чеху. Осенью он уже бился с противником со схожими габаритами и уступил нокаутом. Речь идёт о скончавшемся в декабре Джордане Янге.

UFC Fight Night 207

Дата и место проведения: 23 апреля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Дуайт Грант — Сергей Хандожко.

Также в апреле состоится долгожданное возвращение в октагон российского полусредневеса. Последний раз Сергей Хандожко дрался на московском турнире в ноябре 2019-го, после чего пропустил почти два с половиной года. Сначала он получил травму колена и долгое время восстанавливался, а затем снимался с шоу из-за проблем с визой и коронавируса. По этим причинам отменились его схватки с Николасом Далби и Давидом Завадой. Остаётся надеяться, что его встрече с Дуайтом Грантом ничего не помешает. Россиянину вполне по силам пройти нестабильного американца, чередующего победы с поражениями в крупнейшем MMA-промоушене.

PFL #2

Дата и место проведения: 28 апреля, Арлингтон (США).

Значимые бои: Денис Гольцов — Сэм Кей, Али Исаев — Клидсон Абреу.

В конце месяца пройдёт ещё один турнир PFL. И по сравнению с предыдущим число российских бойцов удвоится. Свои поединки группового этапа проведут тяжеловесы Денис Гольцов и Али Исаев. Первый доходил до полуфиналов плей-офф в ходе двух последних сезонов, а второй и вовсе становился чемпионом в 2019-м. Два года спустя он также был заявлен на соревнования, но не смог провести ни одной схватки и впоследствии был заменён.

На этот раз ему с ходу предстоит довольно сложное испытание в виде боя с Клидсоном Абреу. Пусть тот и идёт на безвыигрышной серии из трёх боёв, но обладает опытом выступлений в UFC, а проигрывает преимущественно сильным соперникам. Среди них числятся и россияне Магомед Анкалаев с Шамилем Гамзатовым. С обоими бразилец провёл все три раунда и уступил судейским решением.

Гольцову же придётся несколько проще. Для Кея это станет боевым крещением, ведь ранее он ни разу не бился в крупных организациях, да и в региональных не блистал. Подтверждением тому является рекорд 8 — 5. Денис является явным фаворитом и имеет отличную возможность не просто взять верх, но и сделать это досрочно.