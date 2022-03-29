В ACA приняли решение отменить все международные турниры

Глава Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко сообщил, что промоушен принял решение об отмене всех международных турниров из-за политической ситуации.

«Мы провели совещание и решили, что мы не будем в этом году делать никаких заграничных событий. Мы решили, что до конца года поработаем внутри страны. По количеству турниров мы будем уточнять», — цитирует Яценко ТАСС.

Организация ACA изначально запланировала провести 16 турниров в 2022 году.

Напомним, что 26 марта в Грозном прошёл турнир ACA 138. В главном бою вечера Абубакар Вагаев победил Устармагомеда Гаджидаудова и защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе.

Ранее сообщалось, что чемпион АСА в полулёгкой весовой категории Магомедрасул Хасбулаев из-за травмы отказался от поединка с Алиханом Сулеймановым.