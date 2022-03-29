В ACA приняли решение отменить все международные турниры

Короткая ссылка
Глава Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко сообщил, что промоушен принял решение об отмене всех международных турниров из-за политической ситуации.
В ACA приняли решение отменить все международные турниры
  • Gettyimages.ru
  • © janiecbros

«Мы провели совещание и решили, что мы не будем в этом году делать никаких заграничных событий. Мы решили, что до конца года поработаем внутри страны. По количеству турниров мы будем уточнять», — цитирует Яценко ТАСС.

Организация ACA изначально запланировала провести 16 турниров в 2022 году.

Напомним, что 26 марта в Грозном прошёл турнир ACA 138. В главном бою вечера Абубакар Вагаев победил Устармагомеда Гаджидаудова и защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе.

Ранее сообщалось, что чемпион АСА в полулёгкой весовой категории Магомедрасул Хасбулаев из-за травмы отказался от поединка с Алиханом Сулеймановым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить