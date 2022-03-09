Хасбулаев получил травму и выбыл из турнира АСА 138

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Чемпион АСА в полулёгкой весовой категории Магомедрасул Хасбулаев из-за травмы отказался от поединка с Алиханом Сулеймановым.
Хасбулаев получил травму и выбыл из турнира АСА 138
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«Как вы помните, 26 марта я должен был защищать на ACA 138 свой пояс, к сожалению, при подготовке я получил травму и вынужден прекратить подготовку», — написал Хасбулаев на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что защита пояса — ответственная задача, поэтому необходимо быть полностью готовым.

«Я постараюсь максимально быстро восстановиться и вернуться в строй как можно скорее», — добавил боец смешанных единоборств.

Хасбулаев в ноябре в Москве нокаутировал Рамзана Кишева и защитил титул чемпиона ACA. На его счету — 35 побед и восемь поражений в MMA.

Ранее Ислам Махачев заявил, что намерен подняться в весе.

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